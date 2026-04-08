Nowe maksymalne ceny paliw. Tyle jutro zapłacą kierowcy

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce 9 kwietnia 2026 r.

„Benzyna 95 – 6,27 zł/l, benzyna 98 – 6,88 zł/l, olej napędowy – 7,83 zł/l” – informuje resort.

Analiza cen paliw

W porównaniu do środowych cen, w czwartek podrożeją oba gatunki benzyny – 95 i 98, po 6 gr na litrze. Potanieje za to olej napędowy, którego cena spadnie o 4 gr na litrze.

Benzyna 95: +6 gr (z 6,21 zł/l do 6,27 zł/l)

Benzyna 98: +6 gr (z 6,82 zł/l do 6,88 zł/l)

Olej napędowy: -4 gr (z 7,87 zł/l do 7,83 zł/l)

Ile za paliwo 9 kwietnia 2026?

Ceny paliw – czwartek, 9 kwietnia

Ceny paliw w tym tygodniu

Ceny paliw – środa, 8 kwietnia

Benzyna 95 – 6,21 zł/l

Benzyna 98 – 6,82 zł/l

Olej napędowy – 7,87 zł/l

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej”

Nowe regulacje dotyczące cen paliw wprowadzają mechanizm codziennego wyznaczania maksymalnych stawek, które mają ograniczać nadmierne podwyżki na stacjach.

– Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit – podkreśla Ministerstwo Energii.

Kary nawet do miliona złotych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedawać paliwo drożej, niż pozwalają na to przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ceny paliw

Kto ogłasza nowe ceny?

Maksymalne ceny energii są określane na podstawie obowiązujących przepisów i komunikatów publikowanych przez Ministerstwo Energii.

Czy ceny mogą zmieniać się z dnia na dzień?

Tak. W przypadku regulowanych stawek zmiany mogą być ogłaszane nawet codziennie.

Czy można sprzedawać drożej niż wynosi cena maksymalna?

Nie. Jeśli obowiązuje limit, sprzedawca nie może go przekroczyć.

Co grozi za złamanie przepisów?

Za niestosowanie się do maksymalnych cen mogą grozić kary finansowe i kontrole odpowiednich służb.

