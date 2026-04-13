Nowe maksymalne ceny paliw. Tyle jutro zapłacą kierowcy

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce 14 kwietnia 2026 r.

„Benzyna 95 – 6,12 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, olej napędowy – 7,58 zł/l. Minister Energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące 14 kwietnia 2026 r”. – informuje resort.

Analiza cen paliw

W porównaniu do cen z początku tygodnia, we wtorek wszystkie paliwa potanieją. Największy spadek odnotuje olej napędowy.

Benzyna 95: -2 gr (z 6,14 zł/l do 6,12 zł/l)

Benzyna 98: -3 gr (z 6,73 zł/l do 6,70 zł/l)

Olej napędowy: -10 gr (z 7,68 zł/l do 7,58 zł/l)

Ile za paliwo 14 kwietnia 2026?

Ceny paliw – wtorek, 14 kwietnia

benzyna 95 – 6,12 zł/l

benzyna 98 – 6,70 zł/l

olej napędowy – 7,58 zł/l

Ceny paliw w poprzednich dniach

Ceny paliw – 11–13 kwietnia

benzyna 95 – 6,14 zł/l

benzyna 98 – 6,73 zł/l

olej napędowy – 7,68 zł/l

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej”

Nowe regulacje dotyczące cen paliw wprowadzają mechanizm codziennego wyznaczania maksymalnych stawek, które mają ograniczać nadmierne podwyżki na stacjach.

– Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit – podkreśla Ministerstwo Energii.

Kary nawet do miliona złotych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedawać paliwo drożej, niż pozwalają na to przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

