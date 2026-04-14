Nowe maksymalne ceny paliw. Tyle zapłacimy w środę

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce 15 kwietnia 2026 r.

„Benzyna 95 – 6,16 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, olej napędowy – 7,41 zł/l. Minister Energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące 15 kwietnia 2026 r”. – informuje resort.

Analiza cen paliw

W porównaniu do wtorku zmiany cen są zróżnicowane. Podrożała benzyna 95, natomiast cena benzyny 98 pozostała bez zmian, co ciekawe wyraźnie potaniał olej napędowy.

Benzyna 95: +4 gr (z 6,12 zł/l do 6,16 zł/l)

Benzyna 98: 0 gr (z 6,70 zł/l do 6,70 zł/l)

Olej napędowy: -17 gr (z 7,58 zł/l do 7,41 zł/l)

Ile za paliwo 15 kwietnia 2026?

Ceny paliw – środa, 15 kwietnia

benzyna 95 – 6,16 zł/l

benzyna 98 – 6,70 zł/l

olej napędowy – 7,41 zł/l

Ceny paliw w poprzednich dniach

Ceny paliw – wtorek, 14 kwietnia

benzyna 95 – 6,12 zł/l

benzyna 98 – 6,70 zł/l

olej napędowy – 7,58 zł/l

Ceny paliw – 11–13 kwietnia

benzyna 95 – 6,14 zł/l

benzyna 98 – 6,73 zł/l

olej napędowy – 7,68 zł/l

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej”

Nowe regulacje dotyczące cen paliw wprowadzają mechanizm codziennego wyznaczania maksymalnych stawek, które mają ograniczać nadmierne podwyżki na stacjach.

– Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit – podkreśla Ministerstwo Energii.

Kary nawet do miliona złotych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedawać paliwo drożej, niż pozwalają na to przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

