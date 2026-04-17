Ceny paliw spadają. Tyle kierowcy zapłacą w weekend

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce w najbliższy weekend i poniedziałek.

„Benzyna 95 – 6,03 zł/l, benzyna 98 – 6,57 zł/l, olej napędowy – 7,07 zł/l. Minister Energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące w dniach 18.04–20.04.2026 r”. – informuje resort.

Analiza cen paliw

W porównaniu do piątkowych cen paliw zmiany są niewielkie, ale zauważalne. Zarówno benzyna bezołowiowa Pb95, jak i benzyna bezołowiowa Pb98 delikatnie potaniały, natomiast największy spadek dotyczy oleju napędowego.

benzyna bezołowiowa Pb95: -1 gr (z 6,04 zł/l do 6,03 zł/l)

benzyna bezołowiowa Pb98: -2 gr (z 6,59 zł/l do 6,57 zł/l)

olej napędowy: -11 gr (z 7,18 zł/l do 7,07 zł/l)

Ile za paliwo w weekend?

Ceny paliw – od 17 do 20 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95 – 6,03 zł/l

benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,57 zł/l

olej napędowy – 7,07 zł/l

Ceny paliw w poprzednich dniach

Ceny paliw – piątek, 17 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,04 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,59 zł za litr

olej napędowy: 7,18 zł za litr

Ceny paliw – czwartek, 16 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,08 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,61 zł za litr

olej napędowy: 7,23 zł za litr

Ceny paliw – środa, 15 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,16 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,70 zł za litr

olej napędowy: 7,41 zł za litr

Ceny paliw – wtorek, 14 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95 – 6,12 zł/l

benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,70 zł/l

olej napędowy – 7,58 zł/l

Ceny paliw – 11–13 kwietnia:

benzyna bezołowiowa Pb95 – 6,14 zł/l

benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,73 zł/l

olej napędowy – 7,68 zł/l

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Czytaj też:

Benzyna poniżej 6 zł? Pojawiły się optymistyczne prognozy

Kary nawet do miliona złotych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedawać paliwo drożej, niż pozwalają na to przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Czytaj też:

Na gorącym uczynku. Niebywała kradzież paliwa