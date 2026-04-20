Nowe maksymalne ceny paliw. Tyle zapłacimy we wtorek

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce w najbliższy wtorek.

„Benzyna 95 – 6,00 zł/l, benzyna 98 – 6,54 zł/l, olej napędowy – 6,92 zł/l. Minister Energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące 21 kwietnia 2026 r”. – informuje resort.

Analiza cen paliw

Wtorkowe notowania paliw pokazują niewielkie zmiany względem poniedziałku. Kierowcy mają jednak powody do umiarkowanego zadowolenia – różnice są niewielkie i mieszczą się w granicach kilku groszy, ale ceny spadają. Najbardziej stabilnie wypada benzyna Pb95, natomiast nieco większe wahania widać przy oleju napędowym.

Podsumowanie zmian cen paliw

Benzyna bezołowiowa Pb95: -3 gr (z 6,03 zł/l do 6,00 zł/l)

Benzyna bezołowiowa Pb98: -3 gr (z 6,57 zł/l do 6,54 zł/l)

Olej napędowy: -15 gr (z 7,07 zł/l do 6,92 zł/l)

Wtorkowe ceny paliw

Ceny paliw – wtorek, 21 kwietnia:

Benzyna bezołowiowa Pb95 – 6,00 zł/l

Benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,54 zł/l

Olej napędowy – 6,92 zł/l

Ile za paliwo w poniedziałek?

Ceny paliw – poniedziałek, 20 kwietnia:

Benzyna bezołowiowa Pb95 – 6,03 zł/l

Benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,57 zł/l

Olej napędowy – 7,07 zł/l

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowe ceny obowiązują od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej”

Nowe regulacje dotyczące cen paliw wprowadzają mechanizm codziennego wyznaczania maksymalnych stawek, które mają ograniczać nadmierne podwyżki na stacjach.

– Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit – podkreśla Ministerstwo Energii.

Czytaj też:

Tankowanie w Polsce najtańsze w Europie. Rząd mówi o miliardowych oszczędnościach

Kary nawet do miliona złotych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedawać paliwo drożej, niż pozwalają na to przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Czytaj też:

Niepokojące informacje ws. cieśniny Ormuz. Statki zostały ostrzelane