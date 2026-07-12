Panika w Rosji, ministerstwo walki z prezydentem i jak ADHD wiąże się z otyłością. Nowy „Wprost”

„Wysokooktanowa panika”. Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie wyeliminowały z rynku nawet do 40 proc. benzyny i diesla. Skutki są dla słabnącego imperium opłakane: wielokilometrowe kolejki do stacji, puste półki w sklepach i zakaz wysyłania paliw za granicę. Władimir Putin udaje, że kryzysu nie ma, ale wzywa poddanych do uruchomienia „paliwowych samowarów” – pisze Jakub Mielnik.

„Polowanie na kozła ofiarnego”. Reżim Putina rozgląda się za kimś, kogo można rzucić na pożarcie wzburzonemu społeczeństwu. Idealną kandydatką okazała się Elwira Nabiullina, bankierka z krwi i kości. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Ministerstwo walki z prezydentem”. Powiedzieć, że działania Barbary Nowackiej nie podobają się opinii publicznej, to nic nie powiedzieć. Ministra prowokuje burzę za burzą, a w ślad za nimi idą plotki o jej odwołaniu – analizuje Eliza Olczyk.

„Z ADHD bliżej do otyłości”. – Nie ma wątpliwości, że ADHD jest jednym z najlepiej udokumentowanych czynników psychologicznych predysponujących do otyłości – tłumaczy psycholog i psychoterapeuta prof. Tomasz Hanć w wywiadzie Marcina Dzierżanowskiego.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Widmo rekonstrukcji”. Dr hab. Ewa Marciniak z CBOS-u w rozmowie z Magdaleną Frindt typuje datę rekonstrukcji rządu i listę nazwisk ministrów, którzy przy tej okazji mogą zostać wymienieni.

„Spalony Kierwińskiego”. Walka ministra spraw wewnętrznych „o prawdę” z dziennikarką Joanną Miziołek jest warta zapamiętania. Nosi ona bowiem niemal wszystkie cechy ogłupienia Koalicji Obywatelskiej – konkluduje Jan Wróbel.

„Flota latających scyzoryków”. Łukasz Pacholski o tym, jak Polska wraca do projektu, z którego wcześniej zrezygnowała. Nowe Airbusy zatankują w powietrzu dziesiątki myśliwców, będą też transportowcami i latającymi szpitalami.

„Paradoks populizmu”. – Jeśli Zjednoczone Królestwo będzie dalej wypadać słabo, a gospodarki europejskie lepiej, argument za powrotem do Unii może się wzmocnić – analizuje skutki brexitu prof. Anand Menon w rozmowie z Martą Roels.

„Tragiczne ostrzeżenie dla Polski”. Najskuteczniejsze państwa nie różnią się od innych tym, że nie dochodzi w nich do tragedii. Po prostu potrafią wyciągać z nich wnioski szybciej niż inni. Dlatego krajowe służby powinny przeanalizować zdarzenie w Niemczech – proponuje gen. Andrzej Pawlikowski.

„Situationship”. Kiedyś to mężczyźni mieli monopol na niedookreślanie relacji. Dziś, gdy sytuacja dotyka ich samych, nagle potrzebują ram i definicji – pisze Michał Pozdał.

„Staram się wnosić trochę światła”. – Kocham Polskę. Kocham naszą mentalność, kocham słowiańskość i boleję nad tym, że jesteśmy tak bardzo podzieleni – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Mietek Szcześniak, który nagrał właśnie wymarzoną płytę gospel.

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