Orlen uruchomił nową promocję dla kierowców. Nawet 100 zł rabatu na paliwo

1 września rozpoczęła się akcja łącząca usługi ORLEN Paczki, aplikację lojalnościową VITAY oraz stacje paliw ORLEN. Za każdą odebraną przesyłkę uczestnik może otrzymać kupon o wartości 10 zł. Jeden użytkownik może zdobyć maksymalnie dziesięć kuponów, co daje łącznie do 100 zł rabatu. Nagroda nie jest jednak przyznawana automatycznie po wyjęciu przesyłki z automatu lub odebraniu jej w punkcie.

Odbierz paczkę i rabat na paliwo na stacjach ORLEN

Aby otrzymać kupon, należy odebrać na terenie Polski przesyłkę dostarczoną przez ORLEN Paczkę. Może być ona nadana przez sklep internetowy, platformę sprzedażową lub osobę prywatną.

Następnie trzeba zeskanować etykietę przesyłki w najnowszej wersji aplikacji ORLEN VITAY. Uczestnik ma na to pięć dni od momentu odebrania paczki. Po spełnieniu warunków kupon pojawi się w aplikacji i będzie wymagał aktywacji przed dokonaniem płatności.

Ważny warunek promocji ORLEN. Minimum do zatankowania

Kupon paliwowy można wykorzystać podczas jednorazowego tankowania co najmniej 30 litrów paliwa EFECTA albo VERVA na stacji ORLEN. Zgodnie z zasadami akcji rabat może obowiązywać również na wybrane produkty dostępne na stacjach.

Przed skorzystaniem z promocji warto sprawdzić listę wyłączeń. Nie każdy zakup ani rodzaj paliwa musi kwalifikować się do naliczenia zniżki. Szczegółowe warunki wykorzystania kuponów określa regulamin akcji.

Promocja ORLEN potrwa 10 tygodni, ale może zakończyć się wcześniej

Akcja sieci ORLEN rozpoczęła się 1 września 2026 roku i ma potrwać do 10 listopada. Organizator przygotował jednak ograniczoną pulę 140 tys. nagród. Oznacza to, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie kupony zostaną rozdane. Aby zdobyć maksymalny rabat w wysokości 100 zł, trzeba w okresie obowiązywania akcji odebrać i prawidłowo zarejestrować w aplikacji dziesięć przesyłek. Każda z nich jest rozliczana osobno, a etykiety należy skanować w wymaganym terminie.

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