Już ponad milion Polaków nie je mięsa. Drugie tyle ogranicza jego spożycie

Wegetarianizm przestaje być modą dostępną dla garstki osób. Przyrządzanie posiłków pozbawionych mięsa nie jest już tak wymagające ani tak drogie, jak jeszcze niedawno. Ze spożywania mięsa rezygnuje coraz więcej Polaków. Część deklaruje, że na zmianę diety miały wpływ kwestie zdrowotne, większość nadal podpiera się argumentami środowiskowymi.

„wyprodukowanie kilograma wołowiny to średnio ponad 14 tys. litrów wody i ponad 6 kg paszy, a poza tym do atmosfery trafia tyle CO2, co trzygodzinna jazda samochodem” – czytamy w Rzeczpospolitej.

Z niszy na salony

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez jeden z najpopularniejszych serwisów dostarczających jedzenie do domu - pyszne.pl wynika, że ponad milion Polaków deklaruje bycie weganinem lub wegetarianinem. Drugie tyle twierdzi, że znacząco ograniczyło spożywanie produktów mięsnych.

– Wegetarianizm z niszy stał się silnym trendem o ogromnym znaczeniu dla rynku spożywczego i gastronomicznego. Wpływ jedzenia na zdrowie oraz względy etyczne spowodowały, że Polacy zaczęli interesować się tym, jak dany produkt został wytworzony, a w przypadku dań z restauracji – z jakich składników go przygotowano – mówi Arkadiusz Krupicz dla Rzeczpospolitej, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Czytaj także:

Czerwone mięso nie musi szkodzić sercu? Naukowcy na tropie dobrych wieści