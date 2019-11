Fatalne wskaźniki polskiej gospodarki. Czy to zapowiedź kryzysu?

Czy polską gospodarkę czeka kryzys? Tak można odczytywać ostatnie wyniki wskaźnika PMI dla przemysłu, który od wielu lat nie był tak zły. Jednak, czy to wystarczający powód by zacząć się martwić?

„Historycznie wysoka korelacja między PMI a PKB wskazuje, że może dziać się coś niepokojącego w polskim przemyśle i polskiej gospodarce. Nawet jeżeli ta korelacja jest dziś niższa niż kilka lat temu, to słabe nastroje w przemyśle są odczytywane powszechnie jako negatywny sygnał” –twierdzi Ignacy Morawski ze SpotData.

Jednak indeks PMI nie jest wyznacznikiem dla niektórych ekonomistów. Twierdzą oni, że jego wahania niekoniecznie odpowiadają koniunkturze w gospodarce. Ich zdaniem, indeks ten w żaden sposób nie odnosi się do przyszłości, a jedynie odzwierciedla zmiany, które w przemyśle już zaszły. Jest historią, a jego właściwości wyprzedzające niemal nie istnieją. Co więcej, historycznie nie ma dowodów na to, że wskaźnik PMI miał jakikolwiek wpływ z późniejszą słabą dynamiką PKB. Wniosek? Dane dotyczące polskiego przemysłu są niepokojące, ale mówią o tym, co było, a niekoniecznie o tym, co nas czeka. Jednocześnie warto pamiętać, że polska gospodarka nie jest bańką odizolowaną od globalnych trendów. Na świecie, coraz częściej mówi się o poważnym spowolnieniu gospodarczym, które ostatnio mocno odcisnęło się, chociażby na Niemczech czy Chinach.

