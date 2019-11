Start-up Billa Gatesa zrewolucjonizuje przemysł. Wymyślił niezwykłe panele słoneczne

Jeszcze do niedawna sceptycznie podchodzono do użycia paneli fotowoltaicznych. Wynikało to z ich niewystarczającej wydajności, ale także z faktu, że nie miały zastosowania w przemyśle. Właśnie się to zmienia. Heliogen, czyli start-up, w którym większościowe udziały posiada Bill Gates, legendarny już twórca Microsoftu, przedstawił swój przełomowy projekt.

Panele z luster

W jaki sposób nowy produkt ma wspierać ekologiczny rozwój przemysłu? Za pomocom sterowanych przez Sztuczną Inteligencję luster. Tafle szkła dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, będą w stanie tak wyłapywać promienie słoneczne oraz skierować je na specjalny panel, który rozgrzewać się będzie do ponad 1000 stopni Celsjusza. To właśnie ciepło jest głównym zasobem, z którego korzysta przemysł. W standardowych fabrykach wytwarzane jest ono przez spalanie paliw kopalnych, co generuje ogromne ilości CO2. Wynalazek Heliogen pokazuje, że da się tego uniknąć i skierować przemysł na ekologiczne tory.

„Stworzyliśmy technologię, która może pobić ceny paliw kopalnych, a jednocześnie nie zwiększać emisji CO2” – twierdzi Bill Gross, twórca i dyrektor wykonawczy Heliogen, cytowany przez CNN.

Nowe rozwiązanie ma być przydatne m.in. w przemyśle cementowym, który obecnie odpowiada za 7 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla.

