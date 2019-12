Obajtek: Fuzja Orlenu i Lotosu powinna nastąpić przed naszym wejściem do UE

Prezes PKN Orlen – Daniel Obajtek, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przedstawił kilka interesujących faktów. Jak wynika z danych przedstawionych przez szefa największego koncernu paliwowego, Orlen zarabia obecnie 7 razy więcej, niż za czasów rządów koalicji PO-PSL. Było to możliwe dzięki polityce rządu i optymalizacji finansowej.

– Przez niecałe cztery ostatnie lata wypracowaliśmy 22 mld zł zysku netto. Jest on ponad 7 razy większy niż zysk osiągnięty za ośmioletnich rządów PO-PSL – twierdzi w wywiadzie dla „Rz”, Daniel Obajtek. Mimo że firma obecna jest już w 100 krajach, nadal 40 proc. przychodów generowana jest w Polsce. Stąd pomysł, aby Orlen zaangażował się w sponsoring zespołu Formuły 1 Williams Racing, w którym do końca tego sezonu jeździł Robert Kubica. Miało to wpłynąć - i jak pokazują analizy wpłynęło - na rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Fuzja, która zmieni rynek

Fuzja Orlenu z Lotosem jest na ostatniej prostej. Prezes Orlenu twierdzi, że wolałbym, aby przebiegała ona szybciej, ale tempo dostosowane jest do wymagań proceduralnych, zapytań Unii Europejskiej, a także dbałości o staranność przeprowadzanego połączenia. Zaznaczył także, że taka fuzja powinna mieć miejsce już lata temu.

– Zawsze podkreślałem, że to skomplikowany proces. Ale jesteśmy przekonani, że uda się go przeprowadzić. Ta fuzja powinna być przeprowadzona przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, tak jak to zrobiono na Węgrzech. Dzisiaj tamtejszy MOL, który przejął kilka innych firm, jest w zdecydowanie lepszej pozycji. Może skutecznie działać na globalnym rynku. Polska jest jedynym takim przypadkiem, gdzie konkurują ze sobą dwie firmy z branży paliwowej, mające tego samego właściciela – powiedział Obajtek.

Czytaj także:

Orlen inwestuje w Projekt Warszawa. Wicemistrzowie polski z nowym sponsorem tytularnym