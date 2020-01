Chiny wypowiadają wojnę plastikowi. Wyznaczono bardzo ambitny cel

Pięć lat na niemal całkowity zakaz sprzedaży i użytkowania jednorazowych produktów z plastiku. Taki plan przestawiła chińska Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform. Nowym prawem mają być objęte jednorazowe naczynia, torebki i plastikowe słomki. Termin osiągnięcia celu został wyznaczony na 2025 rok.

Najpierw duże miasta

Komisja zaznaczyła, że najpierw zmian powinni się spodziewać mieszkańcy dużych miast. Mniejsze miasta i obszary wiejskie zostaną objęte nowymi regulacjami w późniejszym terminie, co nie oznacza, że stanie się to po 2025 roku. Jednym z zapisów ustawy przewiduje, że branża cateringowa będzie musiała całkowicie zrezygnować z jednorazowych, plastikowych opakowań jeszcze przed końcem 2020 roku. Również w tym roku, w całym kraju zostanie zakazana sprzedaż słomek, które nie są biodegradowalne. Koniec 2020 roku ma również przynieść całkowity zakaz używania jednorazowych toreb z plastiku w chińskich sklepach ulokowanych w dużych miastach. W przypadku mniejszych miejscowości może się to przesunąć na 2022, a nawet 2025 rok.

Jednocześnie w najnowszym dokumencie Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform, zachęca obywateli do używania produktów biodegradowalnych. Zaznacza, że redukcja zanieczyszczenia plastikiem wpłynie na ich zdrowie oraz „budowanie pięknych Chin”.

Czytaj także:

Skandal dyplomatyczny, czy błąd algorytmu? Prezydent Chin to dla Facebooka „Pan Odbyt”