Historyczny spadek cen ropy. Ostatni raz podobny zanotowano... podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej

Notowania ropy naftowej zaliczyły największy spadek od czasów pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, czyli od 1991 roku. Analitycy przewidują, że odbije się to na nastrojach inwestorów. Pierwszą oznaką jest rekordowo niska cena 10-letnich obligacji skarbowych USA.

Cena baryłki ropy naftowej Crude spadła o blisko 30 proc. w jeden dzień. Tak fatalnej sytuacji na rynku surowca nie notowano od 1991 roku, czyli czasów pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Powody krachu są dwa. Pierwszym z nich jest koronawirus. Wybuch epidemii sprawił, że niemal zatrzymał się chiński przemysł. Ze względu na paraliż, który został nazwany „bezprecedensowym zatrzymaniem”, dostawy ropy do Państwa Środka zwyczajnie nie były potrzebne. Jednak to nie tylko Chiny miały wpływ na rekordowy spadek. Globalne zapotrzebowanie spadło w pierwszym kwartale o 3,8 mln baryłek dziennie w porównaniu do analogicznym okresem zeszłego roku. W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku na rynek trafiło 99,8 mln baryłek ropy dziennie.

W wyniku tąpnięcia i braku rynków zbytu zebrało się nadzwyczajne spotkanie OPEC. Członkowie postanowili wprowadzić cięcia produkcji, co wywołało drugi powód nagłego spadku cen - bunt producentów z Arabii Saudyjskiej.

Przyczyniło się to do spadków cen ropy Brent o 29 proc. do 32,13 dolara za baryłkę i West Texas Intermediate o 31,8 proc. do 28,16 dolarów za baryłkę. Część analityków uważa, że to dopiero początek spadków.

