KGHM wyprodukuje środki odkażające. Trafią do szpitali, urzędów i firm

KGHM Polska Miedź na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i podejmuje liczne działania. Dzięki tak zwanej szybkiej ścieżce w zakresie konsultacji i rozpoczęciu procedury uzyskiwania zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grupa KGHM ma szansę w najbliższych dwóch tygodniach produkować do 20 ton środków bioczynnych na dobę, które trafią do polskich szpitali, urzędów i firm, podano.

„Sytuacja epidemiologiczna związana z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 wymaga od polskich przedsiębiorców wspólnych i zdecydowanych działań. Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź i jej poszczególne spółki mają znaczący wpływ na swoich pracowników, ale też samorządy i krajową gospodarkę” – podkreślił prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Ochrona pracowników

To nie jedyne działanie, jakie grupa kapitałowa KGHM podjęła w ostatnim czasie w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS CoV-2. Wprowadzono specjalne procedury dla pracowników. 10 tys. maseczek p2 trafiło do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia. Do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie oddano budynek, który może być wykorzystany dla celów kwarantanny. Firma jest gotowa także do przekazania niektórych budynków uzdrowiskowych do podobnych celów, wskazano również.

Dodatkowo jedna ze spółek grupy kapitałowej KGHM ma możliwość sprawdzania na swoich maszynach testów na obecność koronawirusa SARS CoV-2.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

