KAS: Nielegalny spirytus miał być zniszczony. Zamiast tego trafi do szpitali

– Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne prokuratura razem z KAS od środy przekazała instytucjom państwowym prawie 5 tys. litrów alkoholu etylowego zabezpieczonego w toku prowadzonych postępowań karnych – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Chodzi zarówno o alkohol skażony i nieskażony, który został zabezpieczony z przemytu i nielegalnej produkcji. Ma być on wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń, czy środków transportu. Minister Zbigniew Ziobro przekazał, że alkohol zostanie przekazany w pierwszej kolejności instytucjom, które potrzebują go w dużych ilościach ze względu na specyfikę ich funkcjonowania.

„Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazała 19 marca 2020 r. dwóm olsztyńskim szpitalom – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu i Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie – 1,5 tys. litrów spirytusu. Spirytus pochodził z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia” – czytamy na stronie KAS. „Było to możliwe dzięki szybkim działaniom KAS i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które umożliwiły wykorzystanie przeznaczonego do zniszczenia spirytusu do przygotowania preparatu dezynfekującego” – czytamy dalej.

Czytaj także:

KGHM wyprodukuje środki odkażające. Trafią do szpitali, urzędów i firm