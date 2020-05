Katastrofa w przemyśle. To najgorsze dane w historii

Koronawirus mocno odbił się produkcji przemysłowej. Złych danych spodziewali się wszyscy, ale to, co przekazał GUS, to najgorsze dane w historii.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące produkcji przemysłowej przedsiębiorstw za kwiecień 2020 roku. Mimo tego, że większość analityków spodziewała się bardzo złych danych, te liczby są gorsze, niż sądzono. Pandemia koronawirusa i spowodowany nią lockdown, mocno odbiły się także na polskim przemyśle. Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 24,6 proc. rok do roku w kwietniu 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowana spadła o 25,5 proc. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8 proc. niższym w porównaniu z marcem br”. – czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 10 proc. W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 6,8 proc., podał też Urząd. Czytaj także:

