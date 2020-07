Duże zmiany w polskiej branży spirytusowej. Wyrasta rynkowy potentat

Na polskim rynku napojów spirytusowych doszło do istotnej zmiany. Stworzona przez Williama Careya firma United Beverages przejęła udziały we francuskim Marie Brizard Wines & Spirits. Dzięki temu powstanie wiodący gracz, który może zdominować produkcję i sprzedaż wódki w Polsce.

Jak przypomina dziennik, nie jest to pierwsza transakcja, do której doszło między spółkami. W 2019 roku United Beverages kupiła od Marie Brizard spółkę Sobieski Trade. Najnowsza transakcja dotyczy całości udziałów w MBWS Polska oraz części akcji Polmosu Łańcut. „Marie Brizard zastrzega przy tym, że zachowa prawa do marki wódki Sobieski, którą na zlecenie francuskiej grupy będzie produkowało United Beverages” – czytamy w „PB”.

Żadna ze stron nie podała wartości transakcji, ale jak twierdzą specjaliści pytani przez „Puls Biznesu”, konsolidacja może zatrząść polskim rynkiem wódki. – Na tym etapie trudno jednak ocenić, jak mocny wpływ ta transakcja wywrze na obraz krajowej branży – powiedział Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka.

Czytaj także:

Fala promocji na alkohol. Mieszkańcy niektórych województw radzą sobie inaczej