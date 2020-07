Pandemia zdewastowała ten rynek. Ogromne straty jednej z gałęzi przemysłu

Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), na podstawie danych Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA), w pierwszym półroczu 2020 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży na rynek we wszystkich segmentach opon. Największe zmniejszenie sprzedaży zanotowano w kategorii opon do samochodów lekkich dostawczych (-32 proc.) oraz SUV (-28 proc.). Wpływ globalnej pandemii COVID-19 na sprzedaż opon jest wciąż bardzo widoczny.

– Przemysł oponiarski powoli wraca do normalnego funkcjonowania, po okresie mocno zachwianego działania w związku z pandemią COVID-19. Drugi kwartał 2020 roku był zdominowany przez intensywne wysiłki przemysłu, mające na celu reakcję na bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii. Większość producentów opon wdrożyło plany działania, które uwzględniały tę wyjątkową sytuację i gdzie nadrzędnym priorytetem wciąż pozostało zdrowie i bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Jednocześnie dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełniać potrzeby wszystkich naszych klientów. Biorąc pod uwagę te szczególne warunki rynkowe, wyniki drugiego kwartału – a szczególnie z czerwca – wykazywały jednak pozytywną zmianę trendu sprzedaży. Ponieważ jest to globalny rynek, jego odbudowa nie zależy tylko od poprawy sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów europejskich. Działamy wszyscy w systemie naczyń połączonych i międzynarodowych łańcuchów dostaw. Niewątpliwie, w kontekście drugiego półrocza, potrzebne są przygotowane z wyprzedzeniem plany rządowych działań wspierających oraz dobrze przemyślane strategie działań uwzględniających zarówno bezpieczeństwo epidemiczne, jak i gospodarcze – mówi Andrzej Włodarczyk, prezes PZPO.

W pierwszym półroczu 2020 roku odnotowaliśmy dwucyfrowe spadki sprzedaży we wszystkich segmentach opon. Głęboki kryzys w Europie sprawił, że odłożono w czasie zakupy nowych gum – zarówno dla samochodów prywatnych, jak i we flotach. Jest to szczególnie widoczne w wynikach sprzedaży opon do samochodów lekkich dostawczych oraz SUV, których sprzedaż jeszcze w drugim kwartale 2020 roku spadła o odpowiednio 41 i 35 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Drugi kwartał zaczął się od katastrofalnych wyników, które jedynie lekko się poprawiły w niektórych kategoriach. Przesunięcie sezonu wymian spowodowało, że dopiero pod koniec drugiego kwartału sprzedaż opon letnich i całorocznych wzrosła. – Jednak, patrząc na perspektywę całego kwartału, spadki są bardzo dotkliwe – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Europejski rynek opon wciąż na minusie

Po średnio 33 dniach wstrzymania produkcji z powodu pandemii większość producentów opon w Europie powoli ją wznawiała w maju, kiedy poszczególne kraje łagodziły obostrzenia. W rezultacie pod koniec drugiego kwartału widoczny był niewielki trend wzrostowy sprzedaży opon. To, czy ten trend się utrzyma, okaże się w najbliższych miesiącach.

Europejski przemysł oponiarski z zadowoleniem przyjmuje wszystkie działania, które zostały już podjęte na szczeblu europejskim i w poszczególnych krajach w celu złagodzenia skutków kryzysu i oczekuje dodatkowych programów stymulujących i wspierających pomyślne ożywienie gospodarcze.

– Pełne uzdrowienie sektora oponiarskiego jest jeszcze daleko przed nami. Na razie możemy mieć tylko nadzieję, że rynek się ustabilizuje w drugiej połowie roku. Niestety, spodziewamy się, że nadal będziemy widzieć dwucyfrowe spadki sprzedaży we wszystkich segmentach do końca 2020 roku – komentuje Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).