Praca dla 10 tys. osób. Polska fabryka będzie największa na świecie

Czwartkowe (21 stycznia 2021 roku) wydanie gazety podaje, że fabryka w Kobierzycach pod Wrocławiem, która produkuje baterie do samochodów elektrycznych stanie się największym tego typu zakładem na świecie.

Koreański koncern LG, który jest właścicielem zakładów LG Energy Solutions, zamierza rozbudować zakład. Docelowo ma w nim znaleźć zatrudnienie nawet 10 tys. pracowników.

Największa w Europie, wkrótce i na świecie

Jak pisze „Puls Biznesu”, już w tej chwili fabryka pod Wrocławiem jest największym zakładem w Europie, ma być na świecie. Spółka LG Energy Solutions (kiedyś LG Chem Wrocław Energy) „otrzymała decyzję o wsparciu czwartego etapu budowy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”.

Periodyk cytuje Miłosza Marczuka, rzecznika Agencji Rozwoju Przemysłu, który mówi, że „kwota zadeklarowanych nakładów to 302,9 mln euro. Firma zobowiązuje się do zatrudnienia co najmniej 500 nowych pracowników do 31 grudnia 2022 roku”.

60 proc. potrzeb Europy z jednego zakładu

„W wyniku realizacji projektu całkowita kwota nakładów przekroczy 3,1 mld euro (14 mld zł), a zatrudnienie sięgnie nawet dziesięciu tysięcy miejsc pracy. Po zakończeniu czwartego etapu inwestycji na terenie zarządzanego przez ARP parku przemysłowego w Kobierzycach powstanie największa fabryka akumulatorów EV na świecie o możliwościach produkcyjnych na poziomie 100 GWh zaspokajająca około 60 proc. obecnego zapotrzebowania w Europie” – napisała w komunikacie cytowanym w artykule Agencja Rozwoju Przemysłu.

Czytaj też:

Apple wybierze Hyundai’a jako dostawcę swojego iCara?