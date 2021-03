Soboń: Odrzuciliśmy radykalne propozycje górników. Dziś kolejne rozmowy

Gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia był Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, który odpowiedzialny jest za osiągnięcie porozumienia z górnikami w kwestii likwidacji kopalni do 2049 roku. Mówił m.in. o dalszych rozmowach ze stroną społeczną, a także o elektrowniach atomowych.

Wspólna obrona atomu

Liderzy części państw członkowskich wystosowali list w sprawie obrony energetyki energetycznej w Unii Europejskiej. To wspólny apel, który jest odpowiedzią na stanowisko Niemiec.

– Polska nie jest sama, tak, jak w przypadku energetyki węglowej. Mamy poparcie dużych partnerów z UE, jak np. Francja – powiedział Artur Soboń. Zaznaczył także, że inicjatywę popierają Wielkiej Brytania i Stany Zjednoczone, które także korzystają z energii z atomu.

– To nie są spory wyłącznie ideologiczne, ale także finansowe. Niemcy są obecnie producentem energii z OZE i dalej chcą tę energię sprzedawać – powiedział wiceminister. – Jeśli nie zbudujemy miksu opartego na atomie, OZE i do 2049 roku na węglu, to będziemy produkować energię drogo i będziemy zmuszeni do kupowania tańszej energii z zagranicy – przypomniał.

Umowa społeczna z górnikami

Jeszcze dziś Ministerstwo Aktywów Państwowych ma wystosować kolejną odpowiedź na przedstawione przez stronę społeczną warunki umowy dot. likwidacji kopalni do 2049 roku.

– 95 proc. treści umowy społecznej jest już uzgodniona. Rozmowy nadal toczą się w dwóch kwestiach. Są to indeksacja wynagrodzeń i gwarancje zatrudnienia – powiedział wiceminister. – Nasze wcześniejsze propozycje zostały odrzucone. My nie zgodziliśmy się na radykalne propozycje związkowców. Dziś przedstawimy stronie społecznej nasze nowe propozycje – dodał.

