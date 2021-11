Barbórki nie będzie? Polska Grupa Górnicza chce odwołać obchody ważnego święta

Tegoroczne obchody Barbórki, czyli najpopularniejszego i bardzo zakorzenionego w tradycji święta górników, mogą się nie odbyć. Mowa o uroczystościach organizowanych przez Polską Grupę Górniczą, zarówno tych centralnych, jak i lokalnie odbywających się w kopalniach należących do grupy.

– Bardzo poważnie rozważamy decyzję o wycofaniu się z organizacji obchodów Barbórkowych, oczywiście w trosce o bezpieczeństwo pracowników – powiedział „Dziennikowi Zachodniemu” Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

Barbórki nie będzie? Chodzi o bezpieczeństwo

Decyzja, którą rozważają władze Polskiej Grupy Górniczej, nie byłaby pierwszą podjętą w sektorze. Tegorocznej Barbórki oficjalnie świętować nie będą również górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W PGG co prawda decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że będzie podobna do tej, podjętej przez JSW. Główne obchody planowano na 3 grudnia. Centralne uroczystości miały się odbyć w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Powodem odwoływania uroczystości jest sytuacja pandemiczna i wzbierająca właśnie czwarta fala. Należy przypomnieć, że w czasie zeszłorocznej fali zachorowań, to właśnie śląskie kopalnie stanowiły w pewnym momencie ogniska zakażeń. Władze spółek zarządzających kopalniami nie chcą, aby w tym roku dramatyczna sytuacja się powtórzyła.

Minionej doby odnotowano aż 18 550 przypadków zakażenia koronawirusem i 269 zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 76 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 193 osoby.

