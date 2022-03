Obajtek: Pięć dodatkowych tankowców z ropą od Saudi Aramco

Polska zabezpieczy dodatkowe dostawy ropy naftowej z rejonu Morza Północnego. O zamówieniu dodatkowych pięciu tankowców surowca od koncernu Saudi Aramco poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Wzmacniamy dostawy ropy z kierunków alternatywnych do naszych rafinerii w Polsce, Czechach i Litwie. Porozumieliśmy się z naszym głównym partnerem Saudi Aramco w sprawie zamówienia 5 dodatkowych tankowców surowca z Morza Północnego. Zabezpieczyliśmy też alternatywne dostawy spot do Orlen Lietuva” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Unia Europejska chce się odciąć od węglowodorów z Rosji

To kolejny sygnał potwierdzający, że kraje Unii Europejskiej na poważnie rozważają wprowadzenie embarga na ropę naftową, gaz ziemny i węgiel z Rosji. Dziś o gotowości do odcięcia Polski od węgla ze wschodu, mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Częścią pakietu sankcji ma być blokada na ropę, gaz i węgiel z Rosji. Raz jeszcze apeluję o to, aby Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska natychmiast chce zaprzestać importu tego węgla. Rozmawiałem dziś z premierem Australii, aby stamtąd transportować węgiel, który potrzebny jest do różnych celów, głównie do ciepłownictwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Jesteśmy gotowi zrobić to w każdym momencie. Potrzebuję tylko gwarancji KE, że Polska nie zostanie za to ukarana. Międzynarodowy handel jest bowiem kompetencją Komisji Europejskiej. Potrzebujemy słowa, że za nałożenie embarga nie zostaniemy ukarani – dodał premier.

