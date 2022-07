Tesla ma poważny problem. Praca gigafabryki w Niemczech zostanie wstrzymana trzy miesiące po otwarciu

Zaledwie trzy miesiące po oficjalnym otwarciu gigafabryka Tesli w Grünheide pod Berlinem będzie musiała stanąć na nawet dwa tygodnie. Linia produkcyjna musi zostać wstrzymana ze względu na szereg problemów.

Gigafabryka pod Berlinem zostanie zatrzymana

Jak podaje niemiecki Bild Tesla ma poważny problem ze swoją najnowszą gigafabryką, która po wielu miesiącach opóźnień została otwarta pod koniec maja. Inwestycja najbogatszego człowieka świata kosztowała aż 5 miliardów euro i musi zostać zatrzymana po zaledwie trzech miesiącach pracy. W planach firmy było produkowanie tam nawet 500 tysięcy sztuk Tesli Model Y rocznie. Okazało się jednak, że do tej pory jej wydajność to zaledwie 10 proc. zakładanego wyniku. Dodatkowym problemem jest fakt, że wiele z wyprodukowanych pod Berlinem aut wymaga naprawy, gdyż opuściły fabrykę z wadami produkcyjnymi.

Jak wynika z informacji Bilda ze względu na konieczność wprowadzenia zmian, już 11 lipca fabryka ma wstrzymać pracę na około dwa tygodnie. Gazeta zaznacza, że nie wiadomo, co w tym czasie stanie się z 4500 pracownikami zatrudnionymi w fabryce. Eksperci twierdzą, że zmiany mają dotyczyć optymalizacji pracy w gigafabryce. Obecnie nadwozie samochodu spędza na jednym stanowisku montażowym około trzech minut, po zmianach ma to być zaledwie 30 sekund.

Tesli brakuje pracowników

Z wyliczeń wynika również, że po wprowadzenia tego typu zmian, potrzebne będzie wprowadzenie pracy na trzy zmiany, zamiast na dwie. Oznacza to konieczność zatrudnienia nowych pracowników, z czym ponoć są problemy. Niemiecki minister gospodarki Jörg Steinbach powiedział niedawno, że Tesla zatrudnia w kraju 400-500 osób miesięcznie, jak jednak wyliczają dziennikarze Bilda, to zdecydowanie za mało. Fira do końca roku musi bowiem podwoić zatrudnienie i osiągnąć cel 9000 pracowników.

