Produkują drony dla ukraińskiej armii. Przenoszą się do Polski

Firma Ukrspecsystems LLC poinformowała w mediach społecznościowych, że przenosi się do nowej siedziby w Polsce, gdzie przy wsparciu lokalnych partnerów będzie produkować drony, wykorzystywane przez ukraińskich żołnierzy m.in. do rozpoznania pola walki.

Ukraińskie drony w Polsce

Jak informuje firma, jej kijowska siedziba została zniszczona w pierwszych dniach wojny. Na szczęście nie było ofiar. Ukrspecsystems musiała przenieść się do tymczasowych biur położonych w zachodniej części Ukrainy. Teraz zdecydowała się na kolejną zmianę.

„ W trosce o potrzeby armii ukraińskiej zrobiliśmy krok bez precedensu i obecnie przeprowadzamy się do nowego biura i wspólnie i przy wsparciu naszych partnerów rozpoczynamy produkcję w Polsce” – czytamy w zamieszczonym na Fecebooku oświadczeniu.

Atak na rafinerię

Firma Ukrspecsystems LLC znana jest przede wszystkim z produkcji drona PD-2, wykorzystywanego przez ukraińską armię do obserwacji pola walki i prowadzenia rozpoznania. Pod koniec czerwca w sieci pojawiło się na granie, na którym uchwycono atak podobnej maszyny na rafinerię Nowoszachtyńsk, położoną na terenie Rosji, ok. 200 kilometrów od linii frontu.

Bezzałogowy statek powietrzny dokonał samobójczego ataku na pole naftowe, wywołując eksplozję i pożar. Ukrspecsystems zdementowała jednak informację, jakoby to jej maszyna była wykorzystana do ataku.

„ Nie chcemy przypisywać sobie zasługi za cudze osiągnięcia, więc powiedzmy to wprost – nie, to nie nasz dron. Pragniemy zaznaczyć, że na filmie widzimy różnice w strukturze UAV, w tym krótkie skrzydło, brak końcówek skrzydeł, inna geometria skrzydeł ogonowych, nawet dźwięk silnika jest inny. Najprawdopodobniej jest to chiński planer. PD-2 jest obecnie skutecznie wykorzystywany jako rekonesans i korektor, udowadniając swoją skuteczność w ekstremalnych warunkach. Używanie tego jako kamikaze jest, delikatnie mówiąc, bezcelowe” – piszą na Facebooku przedstawiciele firmy.

Czytaj też:

Polska zbiera na Bayraktara dla Ukrainy. Wzruszające nagranie dziecka z Odessy