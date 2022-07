Koreańskie czołgi powstaną… w Polsce. Szef PGZ zdradził szczegóły

Ogromny kontrakt Ministerstwa Obrony Narodowej z Koreą Południową zakłada, że lwia część czołgów K2, powstanie w polskich zakładach. Produkcją zajmie się Polska Grupa Zbrojeniowa. Pierwsze 180 sztuk przyleci do Polski z Korei, gdyż nasze zakłady osiągną zdolność produkcyjną w 2025 roku.

– Decyzje, które ostatnio zatwierdził pan premier Mariusz Błaszczak, zakładają, że poza pozyskaniem z Korei Południowej czołgów K2, Polska Grupa Zbrojeniowa ma się stać producentem tego wozu na terenie Polski. Musimy się do tego w bardzo krótkim czasie przygotować. Mamy osiągnąć pełną zdolność produkcji tego czołgu w kraju – powiedział na antenie Polsat News Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do produkcji

Szef PGZ zdradził, że obecnie trwają już prace robocze z partnerami z Korei. Ich celem jest przygotowanie logistyki do stworzenia w Polsce nowych linii produkcyjnych.

– Mamy świadomość tego, że niezbędne jest przygotowanie nowych linii produkcyjnych. Już roboczo pracujemy z partnerami z Korei Południowej. Poza dotychczasowymi zdolnościami produkcyjnymi będziemy musieli także zainwestować w nowe lokalizacje. Skala i specyfika produkcji, z którą musimy się zmierzyć, będzie od nas wymagała ulokowania nowych zakładów – dodał szef PGZ.

K2 w całości z polskich elementów

Podobnie, jak w przypadku armatohaubic Krab, które obecnie są jednym z najbardziej znanych produktów PGZ, polski przemysł stopniowo będzie zyskiwał kompetencje do produkcji kolejnych podzespołów czołgów K2. Finalnie w całości mają być one produkowane w Polsce.

– Zdecydowanie szybciej, niż w wypadku armatohaubic Krab, czołg K2 będzie konstrukcją całkowicie polską. Zastanawiamy się, jak rozwiązać kwestię silników, czy tak jak do tej pory dzieje się to przy Krabie, czy może uruchomić montownię silników w Polsce – dodał szef PGZ.

Gdzie będą powstawały polskie czołgi?

Polska ma być gotowa do pełnej produkcji polskich egzemplarzy czołgów K2 do 2025 roku. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka obecnie lokalizacji dla zakładów, w których będą one wytwarzane. Prezes grupy przyznał, że najbardziej prawdopodobne ze względów strategicznych jest ulokowanie fabryk po zachodniej stronie Wisły.

