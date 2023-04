Te dane nadal zaskakują wiele osób. Polska firma znów jednym ze światowych liderów wydobycia srebra

Dane World Silver Survey 2023 potwierdzają bardzo silną pozycję KGHM Polska Miedź na międzynarodowym rynku srebra. Polski koncern w jednej kategorii zajął pierwsze miejsce.

Najwięksi producenci srebra. KGHM na podium

Coroczne badanie World Silver Survey wyłoniło liderów światowego rynku srebra. Na pierwszym miejscu znalazł się meksykański koncern Fresnillo, na drugim polski KGHM, a na trzecim amerykański Newmont. Grupa Kapitałowa KGHM w 2022 r. wyprodukowała 1 327 ton srebra.

Jednak jest jedna kategoria, gdzie polski koncern jest liderem. Chodzi o wydobycie z jednej kopalni. Tutaj KGHM zajął pierwsze miejsce, tuż przed amerykańskim Newmont i kopalnią Dukat należącą do Polymetal International.

– Na ten znakomity wynik zapracowała załoga KGHM – grono znakomitych specjalistów. To potwierdzenie, że projekty technologiczne i inwestycyjne umacniają nas w fotelu globalnego lidera w tej branży. Angażujemy ogromne pieniądze w rozwój KGHM, spółki, która podbija zagraniczne rynki i szuka nowych możliwości wydobywczych w Polsce. Srebro cechuje się najjaśniejszą barwą, taką w której widzę przyszłość KGHM – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Srebro produkowane w Polsce

„Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg” – czytamy w komunikacie KGHM Polska Miedź.

