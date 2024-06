Nadchodzi rewolucja w segregacji odpadów. Oto, co musisz wiedzieć

Od 1 stycznia 2025 roku czekają nas znaczące zmiany w selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów. Najważniejszą z nich będzie wprowadzenie systemu kaucyjnego. Kaucją zostaną objęte plastikowe butelki do 3 litrów i puszki do 1 litra. Duże sklepy będą musiały odbierać te opakowania i zwracać kaucję, przy czym nie będzie wymagany paragon do jej odzyskania. Małe sklepy będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Obowiązkowa segregacja tekstyliów

Samorządy będą musiały segregować tekstylia, głównie zużytą odzież. Wymaga to rozbudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub wprowadzenia alternatywnych rozwiązań. Również branżę budowlaną czekają zmiany – deweloperzy i firmy remontowe będą musiały segregować odpady z inwestycji na sześć frakcji, takich jak drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy dotyczącej zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Konsumenci będą musieli zmienić nawyki, zwracając opakowania do sklepów. Przedsiębiorcy natomiast będą musieli ponieść dodatkowe koszty związane z organizacją nowych systemów selektywnej zbiórki. Gminy i firmy muszą intensywnie przygotowywać się do nowych przepisów

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami mają na celu zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu, co przełoży się na niższe zanieczyszczenie środowiska. Nowe przepisy będą wyzwaniem zarówno dla konsumentów, samorządów, jak i przedsiębiorców, jednak są konieczne dla dostosowania się do unijnych standardów.

Czytaj też:

System kaucyjny w Polsce na innych zasadach niż w większości krajów. Jest decyzja UOKiKCzytaj też:

Dlaczego musimy przejść na recykling butelek? Chodzi nie tylko o planetę, ale też zdrowie ludzi