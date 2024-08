Rekordowy wzrost polskiego eksportu. Doganiamy czołówkę UE

Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność na światowych rynkach, osiągając imponujący wzrost eksportu. Chociaż do poziomu niemieckiego eksportu jeszcze nam daleko, to ubiegły rok przyniósł Polsce największy wzrost eksportu w całej Unii Europejskiej, podczas gdy niemiecki eksport zanotował spadek. W ciągu ostatnich siedmiu lat polskie firmy podwoiły sprzedaż za granicę, co przekłada się na wzmocnienie złotego, spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń.

Polski eksport rośnie w siłę

Według najnowszych danych Eurostatu, polski eksport towarów i usług wzrósł w ubiegłym roku o 21,5 miliarda euro, osiągając wartość 434 miliardów euro. Choć nadal pozostajemy daleko w tyle za Niemcami, których eksport poza Unię Europejską wyniósł w 2023 roku 1,97 biliona euro, to dla Polski był to rok dynamicznego wzrostu. Niemiecki eksport zanotował spadek o 961 milionów euro, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się polska gospodarka.

W ciągu ostatnich pięciu lat polski eksport wzrósł o 65 proc., podczas gdy niemiecki jedynie o 24 proc. W Europie tylko kilka krajów, takich jak Serbia, Czarnogóra, Albania, Irlandia i Litwa, osiągnęło większą dynamikę wzrostu, jednak większość z nich startowała z niskiego poziomu.

Kluczowe rynki i sektory eksportowe

Polski eksport rośnie na wielu kluczowych rynkach, w tym w Niemczech, Francji i na Ukrainie. W 2023 roku eksport towarów do Niemiec wzrósł o 3,3 miliarda euro, osiągając wartość 98,6 miliarda euro. Do Francji polskie firmy wysłały towary o wartości 21,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,05 miliarda euro. Ukraina, mimo trudnej sytuacji wojennej, również zanotowała wzrost polskiego eksportu o 1,7 miliarda euro, do poziomu 11,4 miliarda euro.

Wśród najważniejszych produktów eksportowanych do Niemiec znajdują się wyroby motoryzacyjne i transportowe, które odnotowały wzrost o 4,1 miliarda euro, osiągając wartość 26,8 miliarda euro. Wzrosła także sprzedaż żywności oraz materiałów budowlanych. Na Ukrainę eksportowano przede wszystkim uzbrojenie, sprzęt komputerowy oraz transportowy, co wynika z bieżących potrzeb tego kraju w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego.

Wzrost eksportu a wyzwania dla polskiej gospodarki

Wzrost eksportu ma pozytywny wpływ na polską gospodarkę, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym i zbrojeniowym. Jednakże wojna w Ukrainie, mimo że przyniosła korzyści niektórym branżom, generuje również wiele wyzwań, w tym wpływ na inwestycje i stabilność gospodarczą.

Warto zauważyć, że Polska osiągnęła także znaczną nadwyżkę w handlu zagranicznym. W 2023 roku wyniosła ona 46 miliardów euro, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 12 miliardami euro z poprzedniego roku. Jest to między innymi efektem spadku cen surowców energetycznych, co przyczyniło się do obniżenia wartości importu.

Polska gospodarka pokazuje swoją siłę na arenie międzynarodowej, dynamicznie zwiększając eksport i umacniając swoją pozycję w Europie. Chociaż Niemcy pozostają niekwestionowanym liderem w eksporcie, to Polska z roku na rok zbliża się do czołówki europejskich eksporterów. Mimo wyzwań, jakie niesie za sobą wojna w Ukrainie, polskie firmy skutecznie wykorzystują szanse na rozwój, co pozytywnie wpływa na całą gospodarkę.

