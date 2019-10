Rolnikom grozi utrata dotacji z UE? Ardanowski komentuje taśmę z ARiMR

Ardanowski zapewnił, że Polsce nie grozi utrata dotacji z Unii Europejskiej. Minister skrytykował też byłego szefa ARiMR Andrzeja Grossa, który był prezesem w latach 2013-15, czyli w okresie rządów PO-PSL. – Agencja została bardzo mocno naprawiona po czasach PO-PSL, zastaliśmy agencję powiązaną sznurkami – mówił minister rolnictwa.

Ardanowski: Tysiące wniosków leżą

Przypomnijmy, że Jan Krzysztof Ardanowski został nagrany podczas rozmowy z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do nagrania dotarli dziennikarze Niezależnych Mediów Podlasia.

– Skandalem jest to, że tysiące wniosków na modernizację leżą i nie są obrobione. (...) Przyjęliście wnioski, około czterystu w lutym i żaden nie został rozpatrzony. To jest absolutny skandal – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do nagrania dotarli dziennikarze Niezależnych Mediów Podlasia. – Jeżeli jest problem interpretowania tych przepisów, na co wolno, na co nie wolno, co jest kosztem kwalifikowanym, co nie jest kosztem kwalifikowanym na przykład – to obowiązuje was interpretacja Ministerstwa Rolnictwa, a nie wasza, żadnych waszych prawników. To minister bierze na siebie odpowiedzialność za interpretację prawa, dając wam w ten sposób parasol ochronny – powiedział Ardanowski.

„Jesteśmy realnie na etapie zagrożenia”

– Co komisja może? Podać nas do Trybunału, będziemy się kilka lat procesować i nawet jeżeli po kilku latach uznamy, że nie mieliśmy racji, to zwrócimy, oddamy jakieś pieniądze, ale przez te ileś lat to dobro, które uczyniliśmy działa, to dobro funkcjonuje. I nie waszą rolą jest interpretowanie przepisów zawsze tak, żeby udowodnić, że rolnik czy beneficjent nie ma racji. My jesteśmy realnie na etapie zagrożenia, utraty pieniędzy unijnych – tłumaczył minister rolnictwa. Portal Niezależne Media Podlasia udostępnił w serwisie YouTube ponad 25-minutowe nagranie z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

