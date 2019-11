Ardanowski: Polska może pomóc wykarmić głodujących z całego świata... za pomocą batonów

Jak twierdzi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Polska ma potencjał, żeby wpłynąć na ograniczenie zjawiska głodu na świecie. Brzmi bardzo górnolotnie, ale szef resortu przedstawił konkretny pomysł. Jego zdaniem możliwości wytwórcze i produkcyjne polskiej branży rolnej są na tyle duże, że można się połączyć z możliwościami obecnych w kraju firm.

Ardanowski wskazał, że możliwa jest produkcja batonów wysokoenergetycznych z polskich produktów.

– To niewyobrażalne, że tyle osób głoduje. Ci ludzie potrzebują pomocy. Oni nie mogą jeść jakiejkolwiek żywności. Niedożywionym potrzebne są specjalne batony wysokoenergetyczne bogate w witaminy i białko. Dziennie, na świecie ok. 100 mln ludzi otrzymuje takie batony – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. – Mamy niezbędne do tego surowce i byłby to nasz znaczący wkład w globalny mechanizm ratowania głodujących ludzi. Moglibyśmy zostać światowym dostarczycielem takich produktów – dodał.

