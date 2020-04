„Jeżeli będzie susza, będzie także pomoc ze strony państwa”. Prezydent zapewnia rolników

– Dzisiaj jesteśmy z ministrem Ardanowskim w gospodarstwie sadowniczym państwa Jakubczaków pod Grójcem. Rozmawiamy o sytuacji w polskim rolnictwie obecnie, ale rozmawiamy również o polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat – rozpoczął konferencję Andrzej Duda. Prezydent dodał, że 6 maja pięć lat temu także odwiedził wspomniane gospodarstwo. – Wtedy mieliśmy olbrzymi problem z rosyjskim embargiem i rzeczywiście wielu sadowników było zrozpaczonych. To był ten moment, kiedy szalała wojna na Ukrainie po rosyjskiej agresji – stwierdził Andrzej Duda i dodał, że w międzyczasie polscy sadownicy znaleźli wiele innych rynków zbytu. – To dzisiejsze spotkanie to także okazja, żeby podziękować rolnikom i sadownikom, że zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe – stwierdził.

Andrzej Duda zapewnia, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie

– Jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądały tak zwane deszcze majowe, które prawdopodobnie przesądzą czy rzeczywiście susza w tym roku Polskę dotknie czy nie – powiedział Andrzej Duda i dodał, że rozmowa dotycząca hydrogospodarki ma ogromne znaczenie. – Dosłownie dzisiaj i w najbliższych dniach realizowane są przetargi na ponad 600 niewielkich obiektów hydrologicznych, które mogą być zrealizowane w całej Polsce na przestrzeni kilku miesięcy. Taki jest plan – kontynuował Andrzej Duda. W czasie konferencji prasowej prezydent zaapelował także o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

– Jeżeli będzie susza, będzie także pomoc ze strony polskiego państwa. Rolnicy nie zostaną bez pomocy i będziemy czynili wszystko, żeby w każdej trudnej sytuacji ta pomoc do rolników dotarła. Dla tych wszystkich rolników, którzy jeszcze nie otrzymali w pełni odszkodowań za zeszłoroczną suszę, te odszkodowania przyjdą, proces ich wypłaty cały czas jest realizowany – zapewnił Andrzej Duda.

Czytaj także:

Tusk ostro o wyborach prezydenckich. „Nie będę uczestniczył w tej procedurze”