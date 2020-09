Walka o zdrowego ziemniaka. Kluczowa jest diagnoza

Polska ziemniakiem stoi

W ubiegłym roku zbiory ziemniaków w UE zwiększyły się w porównaniu z 2018 r. o ok. 9 proc. i wyniosły 56,9 mln ton. Produkcja zwiększyła się o 5,2 mln ton (o 16,7 proc.). Polska nie jest wyjątkiem na mapie Europy. W 2019 roku powierzchnia uprawy ziemniaków wyniosła ok. 304 tys. ha i była większa niż w roku poprzednim o ok. 2 proc. Szacuje się, że z pól zebrano 6,84 mln ton i były o 0,64 mln ton mniejsze niż w 2018 r. i o 1,10 mln ton mniejsze od średnich w latach 2011-2015. Powodem spadku plonowania ziemniaka jest pogłębiająca się z roku na rok susza rolnicza oraz ocieplanie się klimatu. Roślina ta jest bowiem bardzo wrażliwa na niedobór wody, a także skrajnie wysokie temperatury powietrza. Cechy odmianowe i niekorzystne czynniki abiotyczne prowadzą do pogorszenia się kondycji roślin i zwiększonej wrażliwości na rozmaite choroby.

Kluczowe jest lekarstwo

Firma BASF, od ponad ćwierć wieku jest jednym z głównych dostawców rozwiązań do ochrony ziemniaka. W latach 2000-nych firma dostarczała herbicydy Stomp 330EC, Basagran 480 SL, Focus Ultra 100 EC, fungicydy Acrobat MZ 69 WG i Polyram 70 WG, na stonkę Regent 200 SC. Z czasem portfolio produktów ulegało zmianie, ale także rozszerzeniu. Dziś BASF dostarcza środki, które umożliwiają praktycznie ochronę ziemniaka od zasadzenia do zbioru.

Jarosław Komar wskazuje, że warto dobierać odpowiednie preparaty w ochronie ziemniaka. Zdarza się, że nieodpowiednie dobranie środków może przynieść przeciwne do zamierzonych efekty.

- Ochronę ziemniaka zalecamy rozpocząć od zastosowania zaprawy przeciwko rizoktoniozie. Polecamy tu nowy fungicyd Allstar zawierający unikalną substancję Xemium z grupy SDHI. Preparat charakteryzuje się wysoką skutecznością przeciwko zarejestrowanej rizoktoniozie, ale także kilku innym chorobom i selektywnością praktycznie w stosunku do wszystkich odmian ziemniaka. Do ochrony przedwschodowej przeciwko chwastom rekomendujemy Stomp 400SC. Preparat zawiera bardzo dobrze sprawdzoną w ochronie ziemniaka substancję aktywną pendimetalinę. Jest on najczęściej stosowany w kombinacji z innymi herbicydami rozszerzającymi spektrum zwalczanych chwastów. Jeśli z uwagi na przebieg pogody herbicydy przedwschodowe okażą się nie wystarczająco skuteczne, polecamy powschodowo Basagran przeciwko chwastom dwuliściennym, oraz na koniec Focus Ultra przeciwko chwastom jednoliściennym – mówi Jarosław Komar.

Dodaje, że wysokie temperatury, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie w Polsce sprzyjają rozwojowi alternarioz. Tutaj z kolei konieczne jest zastosowanie odpowiednich fungicydów nalistnych.

- Cabrio Duo jest już sprawdzonym, bardzo skutecznym rozwiązaniem przeciwko alternariozom. Dzięki układowi dwóch substancji aktywnych dimetomorfu i piraklostrobiny preparat zwalcza także zarazę łodygową i zarazę liści. Nowym rozwiązaniem w ochronie ziemniaka przeciwko alternariozom jest Signum. To jeden z najszerzej stosowanych fungicydów niemal w każdej uprawie. W ziemniaku został zarejestrowany w 2019r. Kombinacja substancji aktywnych boskalidu i piraklostrobiny zapewnia wysoką skuteczność przeciwko obu alternariom. Signum zwalcza tylko alternariozy, zatem w sytuacji zagrożenia plantacji także ze strony zarazy ziemniaka należy uzupełnić zabieg o preparat skuteczny przeciwko tej chorobie. Cabrio Duo oraz Signum poza efektem ochronnym wspomagają roślinę fizjologicznie, co jest dodatkową unikalną zaletą tych preparatów – mówi Jarosław Komar.

*materiał powstał we współpracy z BASF