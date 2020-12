Rozprzestrzeniająca się pandemia powoduje wprowadzanie kolejnych restrykcji skutkujących przerwaniem łańcuchów dostaw. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W tej sytuacji powstaje realne zagrożenie dla ograniczenia zdolności przerobowych, a nawet całkowitego zamknięcia zakładów uboju i przetwórstwa mięsa czy też zakładów mleczarskich – tak o sytuacji w Europie mówił niedawno na nieformalnej wideokonferencji ministrów UE ds. rolnictwa Grzegorz Puda, szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Pandemia to niejedyny problem rodzimej wsi. Rokrocznie nawiedza nas susza. Od lat nie możemy poradzić sobie z afrykańskim pomorem świń, pod koniec roku doszła jeszcze ptasia grypa. Nie mówiąc już o tzw. piątce dla zwierząt, która miała zlikwidować branżę futrzarską i uboju rytualnego, walce Krzysztofa Ardanowskiego z własnym rządem, a w konsekwencji zmianie na stanowisku ministra.

Szereg niesprzyjających okoliczności wcale nie osłabił siły polskiego rolnictwa. Można powiedzieć, że wręcz je zahartował. W tegorocznej Złotej Setce Polskiego Rolnictwa przychód całkowity wszystkich przedsiębiorstw zwiększył się aż o 15 mld zł – do 127 mld zł.

Aby uzmysłowić, jak wielkie są to kwoty, wystarczy wspomnieć, że jest to tyle, ile wynosi jedna trzecia dochodów całego budżetu Polski w 2019 r. W samej pierwszej dziesiątce Złotej Setki przychody krajowych czempionów zwiększyły się o 5 mld zł. Wzrosła też zyskowność ze sprzedaży produktów i usług. Łącznie wszystkie firmy zarobiły – już po odliczeniu podatków – niemal 3,5 mld zł.

– Najśmieszniejsze jest to, że przy tak potężnych pieniądzach, które znajdują się w sektorze spożywczym, mainstream nigdy nie interesował się rolnikiem – mówi „Wprost” Robert Gwiazdowski, ekspert z Centrum im. Adama Smitha. – A przecież ta branża jest najbardziej perspektywiczna ze wszystkich. Ludzi jest coraz więcej, a przecież każdy z nich musi coś jeść. Stąd rokroczne wzrosty obrotów.

W tegorocznej edycji Złotej Setki Polskiego Rolnictwa mamy wiele niespodzianek i olbrzymie emocje. Sprawdźmy, kto jest liderem w poszczególnych segmentach polskiej wsi.

Rekordowe Azoty

Ranking analizuje przedsiębiorstwa wyłącznie z branży rolnej. Bierze pod uwagę przychód firm, ich zyskowność, a odpowiedni algorytm przelicza obie te dane na końcowy wynik.

Pod względem przychodu łeb w łeb szli dwaj giganci z zupełnie sobie obcych segmentów – Grupa Azoty (brany był wyłącznie wynik finansowy części spółki „Nawozy Agro”) oraz Animex Foods – czyli producent chociażby parówek Berlinki. Obaj dobili niemal 7 mld zł.

Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się wytwórca nawozów. Osiągnął bowiem niewyobrażalny do tej pory zysk – niemal 640 mln zł (w ubiegłym roku było to „zaledwie” 82 mln zł), który był ponad 4-krotnie wyższy niż drugiego w rankingu Animexu. Żadna inna firma nawet nie zbliżyła się w połowie do tej kwoty.

– Pierwsze miejsce w rankingu Złota 100 Polskiego Rolnictwa, organizowanym przez „Wprost” to potwierdzenie silnej pozycji segmentu agro Grupy Azoty – mówi Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

– Rok 2019 to okres rekordowych przychodów, a wiodącą rolę w kształtowaniu naszych wyników miał Segment Agro, w którym zarówno przychody, jak i marże zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki za 2019 rok po raz pierwszy uwzględniały działalność spółki Compo Expert. Transakcja przejęcia tej niemieckiej spółki otworzyła przed Grupą Azoty nowe możliwości ekspansji zagranicznej, poszerzenia oferty o nawozy specjalistyczne, przy jednoczesnym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji – dodaje.

Co ciekawe, podium zamknęła Mlekovita. Największa w Europie Środkowo-Wschodniej mleczarnia wyprzedziła takich gigantów jak wadowicki Maspex (producent m.in. soków Tymbark czy makaronów Lubella, w naszym rankingu 4. pozycja) czy Cargill (przychody na całym świecie producenta pasz przewyższają przychody budżetu Polski; w Złotej Setce jest na 5. miejscu).

Prezes zarządu Mlekovity powiedział „Wprost”, że pozycja na podium to nie jest jego ostatnie słowo i w najbliższych latach celuje jeszcze wyżej.

– Mogę już śmiało powiedzieć, że rok 2020 zamkniemy dużym wzrostem przychodów rok do roku – tłumaczy Dariusz Sapiński.

– Nasza Grupa bardzo mocno postawiła na najnowocześniejsze światowe technologie, dzięki temu co trzecia zarobiona przez nas złotówka pochodzi z eksportu. Nam pandemia nie jest straszna.

W pierwszej dziesiątce kapitał polski i kapitał zagraniczny podzieliły się po równo. Mamy więc pięć rodzimych firm. Poza Azotami, Mlekovitą i Maspexem znalazł się jeszcze inny producent mleka – Mlekpol (miejsce 7.) oraz lider w produkcji drobiu Cedrob (8. miejsce).

Podlasie mleczną potęgą Europy

Interesująca jest zwłaszcza branża mleczna. To w niej dorobiliśmy się prawdziwych europejskich potentatów wyłącznie z polskim kapitałem. W Platynowej Piątce Mleczarni zwyciężyła oczywiście Mlekovita, ale za nią znalazł się Mlekpol z Grajewa. Obie firmy znajdują się na Podlasiu, a ich główne siedziby dzieli zaledwie 100 km. Łącznie wypracowały w ubiegłym roku niemal 10 mld zł przychodu.

W ogóle o krainie żubra można powiedzieć, że jest mlekiem płynąca, ponieważ czwarta największa spółdzielnia mleczarska w Polsce również pochodzi z tego regionu. To OSM w Piątnicy (powiat łomżyński).

Mało kto zdaje sobie sprawę, że zachodnie koncerny, które znalazły się w tej Platynowej Piątce – Danone i Zott – również mają w naszym kraju własne mleczarnie. I to one mają najwyższą marżę na swoich produktach. Zysk Danone był trzykrotnie wyższy niż Mlekovity, mimo że Danone miał pięciokrotnie niższy przychód.

– Determinacja polskich menedżerów takich jak prezes Sapiński sprawiła, że dzisiaj mamy mleczarnie z rodzimym kapitałem, które osiągają sukcesy także na zagranicznych rynkach – uważa Robert Gwiazdowski. – Oni osiągnęli sukces już w latach 90. poprzedniego wieku, kiedy zdominowali rynek surowca. Zapewnili sobie dostęp do hodowców mleka. Nie przejedli zysków, tylko inwestowali w innowacyjne produkty i dzisiaj widzimy tego efekty.

Maszyny z zachodnim kapitałem

Potężne żółte kombajny, które z logo New Holland jeżdżą po polach całego świata, są produkowane w Płocku. CNH Industrial od lat konsekwentnie przejmuje przedsiębiorstwa produkujące maszyny dla rolnictwa. Najpierw Kongskilde Agriculture z Danii, a pod koniec ubiegłego roku australijski K-Line Ag. Nic dziwnego, że to CNH Industrial jest zwycięzcą tegorocznej Platynowej Piątki Producentów Maszyn.

Ale tuż za nim znalazł się rodzimy producent, również z Podlasia. To Pronar, którego zakłady znajdują się przy granicy z Białorusią. Może właśnie ze względu na odległości właściciel – Sergiusz Martyniuk – kilka lat temu wybudował własne lotnisko w Narwii. Zresztą w naszym zestawieniu Pronar to jedyna firma z polskim kapitałem.

Ich odwiecznym rywalem jest John Deere ze słynnymi zielonymi ciągnikami. W tym roku przy niemal identycznych przychodach Amerykanie mieli ponaddwukrotnie mniejszy zysk i zamknęli podium Platynowej Piątki.

Od zera do miliardera

W produkcji nawozów dominuje polski kapitał. Przychody i zyski Grupy Azoty (zwycięzca Platynowej Piątki Producentów Nawozów) i Anwilu (2. miejsce) są wyższe niż wszystkich pozostałych firm nawozowych działających w naszym kraju.

– Obserwując sytuację na rynku nawozowym w bieżącym roku, można powiedzieć, że w najbliższych miesiącach są również podstawy do uzyskania zadawalających jak na okres pandemii wyników sprzedażowych w Segmencie Agro. Z pewnością należy zwrócić uwagę, że rosnące ceny gazu będą powodować – zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych – zwiększenie cen nawozów azotowych. Uważamy jednak, że mimo wzrostu cen gazu będziemy mogli zbliżyć się do marż uzyskiwanych w poprzednich okresach – mówi Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród producentów środków ochrony roślin. Tutaj palmę pierwszeństwa dzierżą międzynarodowe koncerny. Najciekawiej wygląda odwieczna walka BASF z Bayerem. Przychody obu spółek są na niemal identycznym poziomie, więc o miejscu decyduje wypracowany zysk. I drugi rok z rzędu lepszy okazuje się na polskim rynku BASF.

– Zdrowa rywalizacja jest najlepszą rzeczą, jaka może spotkać konsumenta. Powoduje, że jakość oferowanych mu produktów jest na najwyższym możliwym poziomie, a zbierane później plony przekładają się na konkretne zyski gospodarstw rolnych – tłumaczy Cezary Urban, dyrektor Agricultural Solutions BASF.

Wśród producentów pasz bezkonkurencyjny pozostaje Cargill. Od lat skupuje mniejsze firmy i umacnia pozycję lidera. Nie tylko na polskim, ale również światowych rynkach. Globalne przychody spółki w 2019 r. przekroczyły 113 mld dolarów. Sam ród Cargillów uznawany jest za jedną z najbogatszych rodzin świata. Firma funkcjonuje od 1865 r., a jej założycielem był William Wallace Cargill ze stanu Iowa w USA.

Również polski producent pasz – Wipasz (2. miejsce w Platynowej Piątce Producentów Pasz) jest firmą rodzinną. Założona w 1994 r. przez Józefa Wiśniewskiego niewielka wytwórnia pasz we wsi Wadąg przez lata urosła do potężnego gracza o przychodach wynoszących 2,5 mld zł. Dzisiaj produkuje milion ton paszy rocznie i zatrudnia 3 tys. pracowników.

Firmy dystrybucyjne to pośrednicy, którzy operują między głównymi producentami a ostatecznym odbiorcą, czyli rolnikiem. Pracują na bardzo małych marżach, więc muszą mieć wysokie przychody. W tym roku różnica przychodów między zwycięzcą – Chemirolem, a Agrolokiem była niemal niezauważalna i wyniosła 16 tys. zł. Jednak różnica w wypracowanych zyskach była znacząca.

Twórcą potęgi Chemirolu jest Leszek Boruch. Osoba niezwykle skromna, która nie udziela się mediach, nie chce pokazywać swojego wizerunku. Skupia się na pracy i rozbudowie własnego imperium. Zaczynał od dystrybucji nawozów. Dzisiaj posiada potężne połacie ziemi uprawnej w Rumunii, tworzy własne środki ochrony roślin, kupił nawet upadający Polmos Toruń i we własnym ekskluzywnym hotelu Amazonka w Ciechocinku oferuje wysokiej jakości lokalne trunki.

Ostatnią podkategorią są zakłady hodowli, przetwórstwa mięsa i ryb. W tej kategorii bezapelacyjne wygrał Animex Foods. Na drugim miejscu znalazł się Sokołów, a podium zamknął polski Cedrob.

Złota setka Polskiego Rolnictwa

Grupa Azoty (Nawozy + Agro)

Największa w Polsce i jedna z kluczowych w Europie grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej

Animex Foods

Lider na polskim rynku mięsa. Producent mięsa wieprzowego i drobiowego

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa Maspex

Jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm spożywczych. Lider na rynku soków, nektarów i napojów oraz makaronów

Cargill Poland

Największy w Polsce producent pasz. Zajmuje się także handlem zbożem, śrutami i roślinami oleistymi

Sokołów

Jedna z największych firm w Polsce w branży przetwórstwa mięsnego

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Producent mleka i wyrobów mleczarskich. Jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie

Cedrob

Największy w Polsce producent mięsa drobiowego

Glencore Polska

Podmiot specjalizujący się w handlu zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami, składowaniu towarów i produkcji olejów roślinnych. Jest częścią holenderskiego Glencore Agriculture

Mowi Poland

Firma specjalizuje się w hodowli i przetwórstwie łososia atlantyckiego. Jest częścią norweskiej grupy Movi ASA

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych

Wipasz

Producent pasz i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka

Agri Plus

Producent trzody chlewnej. Jest także właścicielem sześciu wytwórni pasz

Anwil

Producent nawozów azotowych. Należy do Grupy ORLEN

CNH Industrial Polska

Producent maszyn rolniczych, w tym kombajnów, pras zwijających i heder do zbioru zbóż

Chemirol

Dystrybutor zajmujący się kompleksową obsługą rolników

Agrolok

Przedsiębiorstwo działające w obszarze rolnictwa i hodowli zwierząt jako dystrybutor

SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne

Wylęgarnia kurcząt, hodowla oraz zakłady produkcyjne

Krajowa Spółka Cukrowa

Największy w Polsce i ósmy co do wielkości producent cukru buraczanego w Europie

De Heus

Producent pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej

Fermy Drobiu Woźniak

Największy producent jaj konsumpcyjnych na rynku polskim. Równolegle do produkcji jaj prowadzi także skup zbóż

Gobarto

Jeden z największych polskich producentów wieprzowiny. Jest częścią Grupy Kapitałowej Cedrob

Pfeifer & Langen Polska S.A.

Producent cukru. Posiada 4 cukrownie w Polsce. Główna siedziba firmy znajduje się w Niemczech

Danone

Firma zajmująca się wytwarzaniem produktów mlecznych. Główna siedziba znajduje się we Francji

BASF Polska

Producent środków ochrony roślin. Największe przedsiębiorstwo chemiczne na świecie z siedzibą w Niemczech

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Citronex I

Producent pomidorów oraz importer m.in. owoców cytrusowych

Ampol-Merol

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

Zott Polska

Przedsiębiorstwo z branży mleczarskiej. Posiada własne mleczarnie. Główna siedziba firmy znajduje się w Niemczech

Osadkowski

Dystrybutor środków do produkcji rolnej oraz maszyn

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Agrii Polska

Dystrybutor środków do produkcji rolnej. Producent nawozów rolniczych oraz sadowniczych

Komagra

Producent oleju rzepakowego na cele techniczne

Bayer

Producent środków ochrony roślin. Największe przedsiębiorstwo chemiczne na świecie z siedzibą w Niemczech

Storteboom Hamrol

Firma zajmująca się ubojem oraz przetwórstwem drobiu. Jest częścią brytyjskiego konsorcujm

Procam Polska

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

Lactalis Polska

Producent wyrobów mlecznych

Indykpol

Lider w produkcji mięsa indyczego

Suempol

Jeden z największych producentów łososia wędzonego w Europie

Polmlek

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki

Firma zajmująca się skupem bydła, ubojem i sprzedażą mięsa

Tarczyński

Producent wędlin skoncentrowany głównie na przetwórstwie mięsa wieprzowego i drobiowego

Cefetra Polska

Firma zajmująca się handlem zbożami i śrutą sojową. Główną siedzibę ma w Holandii

Südzucker Polska

Producent cukru. Jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Europie

Cereal Partners Poland Toruń Pacific

Przedsiębiorstwo produkujące płatki śniadaniowe

Pronar

Producent ciągników i maszyn rolniczych

Drobimex

Producent mięsa i wędlin z drobiu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Drosed

Producent i przetwórca mięsa drobiowego

John Deere Polska

Producent maszyn dla rolnictwa i ogrodu. Główna siedziba firmy znajduje się w USA

Agrosimex

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

Zakład Mięsny Wierzejki

Firma zajmuje się ubojem, rozbiorem i produkcją asortymentu mięsa oraz jego przetworów

Consorfrut Polska

Importer i dystrybutor owoców i warzyw

Agro-As

Firma zajmująca się obrotem płodami rolnymi oraz kompleksowym zaopatrzeniem rolników

Drobex

Producent mięsa drobiowego

Okregowa Społdzielnia Mleczarska w Sierpcu

Producent mleka i wyrobów mleczarskich.

Syngenta Polska

Firma zajmująca się produkcją środków ochrony roślin i nasion. Główna siedziba znajduje się w Szwajcarii

Hochland Polska

Producent serów. Posiada własne mleczarnie

Zakłady Mięsne Łuków

Producent wędlin i konserw

Zakłady Mięsne „Zakrzewscy”

Dystrybutor środków do produkcji rolnej.

Espersen Polska

Przetwórca mrożonych bloków rybnych, mrożonych filetów oraz panierowanych produktów rybnych

Agro-Efekt

Dystrybutor środków do produkcji rolnej.

Ami

Firma z branży drobiarskiej specjalizująca się w hodowli i uboju kaczek i gęsi

Agrifirm Polska

Producent pasz dla zwierząt. Główna siedziba firmy znajduje się w Holandii

Osadkowski-Cebulski

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

Golpasz

Firma zajmująca się produkcją pasz

Bakoma

Producent galanterii mlecznej. Posiada własne mleczarnie

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek

Producent mleka i wyrobów mleczarskich.

Wędlinka

Centrum dystrybucji mięsa i wędlin. Mięso, wędliny, zakład mięsny, zakład rozbioru drobiu, hurtownia mięsa, masarnia

Yara Poland

Norweski producent nawozów. Jeden z największych koncernów chemicznych świata

Nordzucker Polska

Producent cukru

ADM Czernin

Przetwórstwo roślin oleistych, produkcja żywności oraz biopaliw

Zakłady Mięsne Silesia

Zakład przetwórstwa mięsnego. Wchodzi w skład Grupy Gobarto

Scandagra Polska

Dystrybutor środków do produkcji rolnej. Jest częścią szwedzko-duńskiej grupy kapitałowej

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (Giżycko)

Producent mleka i wyrobów mleczarskich.

Agrocentrum

Producent pasz dla zwierząt gospodarskich

FDW Pasze

Spółka należąca do Ferm Drobiu Woźniak zajmująca się produkcją pasz

GoodMills Polska

Największy na rynku europejskim producent mąk. Główna siedziba znajduje się w Austrii

Ciech Sarzyna

Producent środków ochrony roślin

AGCO

Importer ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych i opryskiwaczy samojezdnych

Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu

Firma zajmująca się produkcją pasz i koncentratów, produkcja mąk pszennych oraz handlem zbożem

DSM Nutritional Products

Firma jest producentem witamin, karotenoidów oraz preparatów przeznaczonych m.in. dla przemysłu paszowego i spożywczego

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Claas Polska

Producent maszyn rolniczych. Główna siedziba firmy jest w Niemczech

Supros

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

Target Polska

Dostawca oraz dystrybutor produktów mlecznych dla przemysłu

Best Oil

Skup, przetwórstwo nasion rzepaku oraz sprzedaż produktów z nich wytwarzanych: oleju rzepakowego, poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i biomasy

SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt

Producent premiksów, mleka dla cieląt i pasz. Główna siedziba firmy znajduje się w Niemczech

Ekoplon

Producent środków żywienia zwierząt oraz nawozów dolistnych

Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy”

Producent mięsa drobiowego i jego przetworów

Publima

Centrum dystrybucji mięsa i wędlin.Posiada własny zakład mięsny, zakład rozbioru drobiu, hurtownie mięsa oraz masarnie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Resdrob

Ubojnia i rozbiór na elementy indycze, także z zachowaniem procedur stosowanych przy produkcji HALAL

Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf

Producent półproduktów czekoladowych

Polindus

Grupa kapitałowa zajmująca się skupem mleka, przetwórstwem i produkcją wyrobów mlecznych

Spółdzielnia Mleczarska Ryki

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

DeLaval Operations

Producent sprzętu mleczarskiego i sprzętu rolniczego

Konspol Holding

Producent i przetwórca kurczaka. Firma jest też producentem pasz. Posiada także ubojnie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

Producent mleka i wyrobów mleczarskich

Platynowa Piątka – Nawozy

1.Grupa Azoty (Nawozy + Agro)

Największa w Polsce i jedna z kluczowych w Europie grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej

2. ANWIL

Producent nawozów azotowych. Należy do Grupy Orlen

3. Yara Poland

Norweski producent nawozów. Jeden z największych koncernów chemicznych świata

4. Ekoplon

Producent środków żywienia zwierząt oraz nawozów dolistnych

5. Luvena

Producent nawozów rolniczych

Platynowa Piątka – Ochrona roślin

1. BASF Polska

Producent środków ochrony roślin. Jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych na świecie z siedzibą w Niemczech

2. Bayer

Producent środków ochrony roślin. Jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych na świecie z siedzibą w Niemczech

3. Syngenta Polska

Firma zajmująca się produkcją środków ochrony roślin i nasion. Główna siedziba znajduje się w Szwajcarii

4. Ciech Sarzyna

Producent środków ochrony roślin.

5. Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg

Firma specjalizująca się w produkcji nawozów mineralnych i nawozów zawiesinowych

Platynowa Piątka – Pasze

1.Cargill Poland

Największy w Polsce producent pasz. Zajmuje się także handlem zbożem, śrutami i roślinami oleistymi

2. Wipasz

Producent pasz i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka

3. De Heus

Producent pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej

4. Agrifirm Polska

Producent pasz dla zwierząt. Główna siedziba firmy znajduje się w Holandii

5. Golpasz

Firma zajmująca się produkcją pasz

Platynowa Piątka – Mleczarnie

1.Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej

2. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Producent mleka i wyrobów mleczarskich. Jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie

3. Danone

Firma zajmująca się produkcją produktów mlecznych. Główna siedziba znajduje się we Francji

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Producent mleka i wyrobów mleczarskich.

5. Zott Polska

Przedsiębiorstwo z branży mleczarskiej. Posiada własne mleczarnie. Głowna siedziba firmy znajduje się w Niemczech

Platynowa Piątka – Hodowla i przetwórstwo

1. Animex Foods

Lider na polskim rynku mięsa. Producent mięsa wieprzowego i drobiowego

2. Sokołów

Jedna z największych firm w Polsce w branży przetwórstwa mięsnego

3. Cedrob

Największy w Polsce producent mięsa drobiowego

4. Mowi Poland

Firma specjalizuje się w hodowli i przetwórstwie łososia atlantyckiego. Jest częścią norweskiej grupy Movi ASA

5. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne

Wylęgarnia kurcząt, hodowla oraz zakłady produkcyjne

Platynowa Piątka – Maszyny

1. CNH Industrial Polska

Producent maszyn rolniczych w tym kombajnów, prasy zwijającej i hedery do zbioru zbóż

2. Pronar

Producent ciągników i maszyn rolniczych.

3. John Deere Polska

Producent maszyn dla rolnictwa i ogrodu. Główna siedziba firmy znajduje się w USA

4. AGCO

Importer ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych i opryskiwaczy samojezdnych

5. Claas Polska

Producent maszyn rolniczych. Główna siedziba firmy jest w Niemczech

Platynowa Piątka – Dystrybutorzy

1. Chemirol

Dystrybutor zajmujący się kompleksową obsługą rolników

2. Agrolok

Przedsiębiorstwo działające w obszarze rolnictwa i hodowli zwierząt jako dystrybutor

3. Ampol-Merol

Dystrybutor środków do produkcji rolnej

4. Osadkowski

Dystrybutor środków do produkcji rolnej oraz maszyn

5. Agrii Polska

Dystrybutor środków do produkcji rolnej. Producent nawozów rolniczych oraz sadowniczych