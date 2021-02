Minister rolnictwa skrytykował miejską młodzież. „Mleko nie bierze się z kartonu”

Jednym z tematów poruszanych w programie „Gość Wiadomości” TVP Info była polityka spójności. Grzegorz Puda wskazywał, że tylko nieco ponad 10 proc. środków trafiło na wieś, chociaż tego typu regiony zajmują 90 proc. powierzchni kraju. – To jest wyzwanie również, a może przede wszystkim dla ministra rolnictwa. Z tym wyzwaniem moi poprzednicy również nie potrafili sobie poradzić – wskazywał szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Zdaniem ministra ważne jest również podkreślanie rangi zawodu rolnika, a szczególnie znaczenia młodych przedstawicieli tej gałęzi gospodarki. – Warto powiedzieć, że to mleko nie bierze się z kartonu, jak wiele młodych ludzi w miastach do dzisiaj uważa. To pokolenie dobrobytu, tak często wychowywane bez wartości, jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu szanowni państwo wygrywa wieś – przekonywał.

Puda podkreślił, że dzieci z rodzin rolniczych są uczone „pracy, odpowiedzialności, obowiązkowości” oraz wykazują większą zaradność i odporność na stres. – Efekt jest taki, że to właśnie one będą kiedyś będą tymi najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy – stwierdził.

