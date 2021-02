O. Rydzyk po wykryciu koronawirusa na polskiej fermie norek: To wygląda na jakąś ustawkę

Ze względu na przypadki koronawirusa wykryte na fermie norek koło Kartuz w woj. pomorskim, cała hodowla zostanie zlikwidowana. O potwierdzeniu pierwszego w Polsce przypadku wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 u norek poinformowało w niedzielę ministerstwo rolnictwa. Fermę zabezpieczyła Inspekcja Weterynaryjna. Sprawą zajął się również sanepid, który objął kwarantanna wszystkie osoby opiekujące się zwierzętami.

O. Rydzyk: Nie możemy godzić się na krzywdę jakiegokolwiek naszego rodaka

W obronie hodowcy, który musi zlikwidować swoją fermę, stanął na antenie Radia Maryja dyrektor rozgłośni, ojciec Tadeusz Rydzyk. – Znaleziono kilkanaście zakażonych norek i każą mu wybić wszystkie norki. Człowiek oszacował straty na 10 milionów złotych i nie dostanie żadnej pomocy, a jeszcze ma kredyty – mówił o. Rydzyk – Nie możemy godzić się na krzywdę jakiegokolwiek naszego rodaka. My Polacy jesteśmy jedną rodziną. Jeden drugiego musi wspierać. To jest coś normalnego – dodał.

Dyrektor Radia Maryja wzywał też, do powtórnego przebadania zakażonych norek. – Dlaczego weterynarze nie chcą jeszcze raz przeprowadzić testu? Co to za weterynarze? To wygląda na jakąś ustawkę – ocenił. – J ak człowiekowi robią jeden test i okazuje się, że jest pozytywny, to robią drugi – pozytywny. Potem robią trzeci – negatywny. Dlatego, że znaleźli chorą norkę, to człowiekowi grozi pójście na bruk, jeśli ma kredyty – stwierdził o. Rydzyk.

Zakonnik zwrócił się również do Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Ja wiem, że pan nie wszystko może, ale niech usłyszą Polacy: „Trzymajmy się razem”. Zwierzęta są miłe i trzeba je lubić, ale człowieka trzeba kochać. Człowiek jest „animal rational”, czyli jest stworzeniem rozumnym. Zniszczymy porty, stocznie, hodowle, rolnictwo. Tak robią, żeby rolnicy uciekali z wiosek. Potem będzie u nas jak w trzecim świecie – powiedział duchowny.

