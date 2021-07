Rolnicy blokują DK 12, DK 91, S8 i deklarują wojnę. „Miało być 150 traktorów, jest około 300”

We wtorek 20 lipca rano rozpoczął się protest polskich rolników zrzeszonych w AgroUnii. W ramach manifestacji zablokowano kluczowe skrzyżowanie w Srocku w województwie łódzkim. Organizatorzy zamierzają w ten sposób spowalniać ruch na DK 12, DK 91 i S8. Swoje działania rozpoczęli o godzinie 8:00 i planują kontynuować je do 16:00. Jak mówił do zgromadzonych Michał Kołodziejczak, frekwencja przerosła jego oczekiwania. Zamiast planowanych 150 traktorów, na miejscu pojawiło się ich około 300.

Prowadzony w Srocku protest odbywa się pod hasłem „Wojna o wieś”. Motyw ten powtarza się na tabliczkach, przyniesionych przez rolników. Zgromadzeni na wiecu ludzie są rozczarowani polityką rolną rządu, zwłaszcza w kwestii walki z ASF i upadającą produkcja trzody chlewnej w Polsce. Kołodziejczak przez megafon ogłosił, że w ciągu ostatnich 20 lat zbankrutowało w naszym kraju aż 700 gospodarstw zajmujących się tą gałęzią rolnictwa.

Lider AgroUnii krytykował zabijanie żywych zwierząt w ramach przymusowego uboju. Podkreślał, że rząd nie radzi sobie z tą chorobą, która dziesiątkuje gospodarstwa w Polsce. Podkreślał, że producenci trzody chlewnej nie dostają odszkodowań za utylizowane świnie i zmuszani są do zamykania działalności. Liczne nagrania z protestu oraz wypowiedzi Kołodziejczaka publikowane są na profilach społecznościowych AgroUnii.

Protest w Srocku



AgroUnia



Traktory blokujące drogę



Frekwencja na proteście



Wiec AgroUnii

