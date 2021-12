Polski Ład ma też coś dla rolników. Przestaną być na łasce pośredników

Polski Ład ma wprowadzić rozwiązania, które umożliwią rolnikom bezpośrednią sprzedaż żywności do zakładów prowadzących handel detalicznych z przeznaczeniem dla konsumenta, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, na terytorium całego kraju. Aktualnie możliwa jest sprzedaż tylko bezpośrednio konsumentom.

Aby usunąć to ograniczenie, konieczne są zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest autorem nowelizacji, chce również, by podwyższona została kwota przychodów zwolniona z podatku dochodowego z 40 tys. zł rocznie do 100 tys. zł rocznie.

Zmiany notyfikowane Komisji Europejskiej

Serwis „Wiadomości Handlowe” przypomina, że odbyło się już pierwsze czytanie projektu w Sejmie, a obecnie jest on przedmiotem praw Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Jednocześnie projekt ten został zgłoszony, zgodnie z obowiązującą procedurą, do notyfikacji Komisji Europejskiej oraz pozostałym państwom członkowskim UE, a obowiązkowy termin odroczenia jego przyjęcia (tzw. standstill) wyznaczony przez KE upłynął dnia 9 listopada 2021 r. W ramach procedury notyfikacji uwagę do ww. projektu zgłosiła Komisja Europejska. Zdaniem Komisji uwaga ta powinna być uwzględniona w dalszych pracach nad projektem, aby zapewnić jego zgodność z przepisami UE – wyjaśniło MRiRW.

W dalszej części komunikatu napisano, że „planuje się, że przedmiotowe zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., jednakże ostateczne ich brzmienie i data wejścia w życie uzależnione są od przebiegu prac w polskim parlamencie, w tym związanych m.in. ze zgłoszoną uwagą Komisji Europejskiej”.

Czytaj też:

Protest rolników przed ministerstwem. Przynieśli szefowi resortu prosięta