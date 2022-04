Ostatnie szlify przed powstaniem Krajowej Grupy Spożywczej. Zapytano ministra o jej koszty

Rada Ministrów wyraziła we wtorek zgodę na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w kilkunastu spółkach, które mają wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej.

– Rada Ministrów zgodziła się dzisiaj na utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. To kolejny silny podmiot, który wzmocni polską gospodarkę i uniezależni nas od zagranicznych koncernów – napisał w mediach społecznościowych minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zapytano ministra Kowalczyka, ile będzie kosztowało istnienie Krajowej Grupy Spożywczej

Odpowiedzialny za rolnictwo Henryk Kowalczyk został zapytany na konferencji prasowej, ile będzie kosztowało utworzenie i istnienie grupy. Zapewnił, że nic i że holding nie będzie kosztem dla budżetu państwa. – Nie będzie kosztować to nic, to będzie łączenie kapitału, łączenie podmiotów – odpowiedział minister na pytania dziennikarzy o koszty. Dodał, że „nie ma mowy o dodatkowych funkcjach zarządczych”.

– Krajowa Grupa Spożywcza ma być elementem budowy polskiego rynku spożywczego. Chcemy mieć narzędzia do przeciwdziałania zmowom cenowym, które się zdarzają, a także odbudowywać przemysł przetwórczy – powiedział minister rolnictwa.

Na początku kwietnia wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka poinformował, że Krajowa Grupa Spożywcza ma być dla budżetu państwa źródłem przychodów w wysokości ok. 3,5 mld zł rocznie.

Sześć segmentów w Krajowej Grupie Spożywczej

Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

produkcja nasienna,

produkcja cukru,

produkcja skrobi,

sektor zbożowo-młynarski,

sektor rolny,

przetwórstwo spożywcze.

Aby umożliwić powstanie grupy, rząd zgodził się na zbycie przez skarb państwa udziałów w spółkach: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko- Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „Zetpezet”.

Krajowa Grupa Spożywcza otwarta na współpracę z zagranicą

Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne. Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej mają kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co ma stanowić stanowiło wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej. Jak informował wcześniej MAP na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

