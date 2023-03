Ważna umowa wygasa za 10 dni. Zełenski i Guterres apelują ws. inicjatywy „koniecznej dla całego świata”

W ramach tzw. inicjatywy zbożowej przetransportowano dotychczas 23 mln ton produktów rolnych. Umowa wygasa 18 marca, więc pojawiły się pytania o jej przyszłość. W ubiegłym tygodniu MSZ Rosji zapowiedziało, że przedłuży porozumienie pod jednym warunkiem.

Wspólny apel Zełenskiego i Guterresa. Chodzi o ceny żywności

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przebywa w Ukrainie już po raz trzeci od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku. W czasie wizyty spotkał się między innymi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca i sekretarz generalny ONZ zaapelowali o przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach.

– Dziękuję za nieustanną pomoc w naszych wysiłkach na rzecz stabilności rynków żywności i jej eksportu. Uzgodniliśmy dzisiaj, że kontynuacja tzw. inicjatywy zbożowej po 18 marca jest konieczna dla całego świata — powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ w Kijowie. Prezydent podkreślił także, że ważne jest kontynuowanie prac na rzecz realizacji inicjatywy „Ziarno z Ukrainy”.

Przetransportowali niemal 23 mln ton zboża. Teraz Rosja stawia warunki

– W ramach tej inicjatywy udało nam się już pozyskać prawie 200 milionów dolarów i wysłać ponad 140 tysięcy ton ukraińskiego zboża do Europy, Kenii, Etiopii, Somalii, do krajów cierpiących głód. I jestem pewien, że razem z ONZ możemy znacznie wzmocnić tę naszą inicjatywę, a także inicjatywę zbożową z Morza Czarnego. To da jeszcze więcej gwarancji dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego – oświadczył ukraiński przywódca.

Sekretarz generalny ONZ zaznaczył, że dzięki uzgodnionej w Stambule w lipcu 2022 roku inicjatywie udało się zapewnić eksport 23 mln ton zboża z ukraińskich portów. – Pomogło to obniżyć światowe ceny żywności i przyniosło ogromną ulgę ludziom, którzy również płacą wysoką cenę za wojnę, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W rzeczywistości indeks cen żywności spadł o prawie 20 proc. w ciągu ostatniego roku – powiedział Guterres.

Co dalej z tzw. inicjatywą zbożową? Rosja stawia warunki

By uniknąć kryzysu żywnościowego na świecie, 22 lipca przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ zawarli umowę o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie.

Porozumienie trwa od ponad pół roku, a przy wspólnym stole zasiadają zarówno Rosjanie jak i Ukraińcy. Nie obyło się bez wzajemnych oskarżeń. Ostatnio, w połowie lutego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy zarzuciło Rosji zakłócanie pracy „korytarza zbożowego”.

