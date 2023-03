Ceny cebuli poszybowały w górę. „Polską” cebulę sprowadzamy z Holandii

Kupujący nie kryją zaskoczenia nagłą zmianą cen cebuli. W lutym zarówno na warszawskich bazarach jak i w sklepach ceny cebuli kształtowały się na poziomie 3,5 zł/kg. W marcu, ku zdumieniu większości sprzedawców i klientów, jej cena nagle poszybowała. Obecnie kosztuje 8 zł/kg.

Wysokie ceny cebuli są zaskoczeniem dla klientów

– Ile kosztuje cebula? – pytają zdenerwowani klienci. Wielu klientów kupuje cebulę, a gdy dowiadują się o znacznie wyższej cenie, jaką muszą zapłacić, wówczas rezygnują z zakupów. Żądają, by sprzedawcy wytłumaczyli się z tych podwyżek cen, które ich zdaniem są nieuzasadnione. Odpowiedzi są zaskoczeniem dla kupujących.

Zdaniem niektórych sprzedawców wpływ na wysoką cenę cebuli ma w dużym stopniu wojna w Ukrainie. – Nasi wschodni sąsiedzi zostali bez jakichkolwiek warzyw. Ogromna część polskiej cebuli trafiła właśnie na rynek ukraiński – twierdzą rolnicy sprzedający swoje produkty na podwarszawskiej giełdzie warzyw i owoców w Broniszach. Ten argument nie przekonuje jednak kupujących. Wojna w Ukrainie trwa od ponad roku, a ceny cebuli zmieniły się w ostatnich tygodniach.

Najpierw eksportowaliśmy cebulę na zachód. Teraz ją importujemy

W to, co w dużej mierze przyczyniło się do nagłej zmiany ceny tego warzywa, aż trudno uwierzyć. – Wydarzyła się bardzo dziwna rzecz – mówi nam jeden z handlowców sprowadzających cebulę do Polski. – W kilku zachodnich krajach zbiory cebuli były niezwykle słabe. Tuż po naszych zbiorach zarówno Francja, Belgia jak i Holandia skupiły od nas ogromną ilość tego produktu. A teraz my jesteśmy zmuszeni skupować od nich naszą cebulę, którą pół roku temu sami im sprzedaliśmy — dodaje.

Zdaniem ekspertów to właśnie te dwie sytuacje stały się przyczyną ogromnego skoku ceny cebuli. Na tym jednak nie koniec. Eksperci przekonują, że obecne prognozy na cały 2023 rok nie zapowiadają obniżek cen. Drożyzna skutkuje natomiast zmianą zachowań wśród konsumentów. – Wyraźnie widać spadek sprzedaży cebuli oraz coraz bardziej rozważny dobór tego co tak naprawdę ma się znaleźć w koszyku zakupowym – twierdzą sprzedawcy warzyw.

Cebula liderem pośród stu najczęściej kupowanych produktów

Rekordowe ceny cebuli możemy zauważyć w najnowszym badaniu „Indeks cen w sklepach detalicznych”. Zawiera on analizę ponad 72 tys. cen. Z raportu wynika, że w lutym tego roku zakupy kosztowały średnio o 20,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ceny cebuli poszły w górę o ponad 55 proc. „Cebula jest produktem, który zaliczył w tym okresie największy wzrost ceny w całym koszyku 100 najczęściej kupowanych przez konsumentów towarów należących łącznie do 17 kategorii produktowych” — czytamy.

