Tych produktów nie można wwozić z Ukrainy. Jest rozporządzenie ministra

Waldemar Buda podpisał rozporządzenie dotyczące zakazu wwozu do Polski z Ukrainy grupy produktów. "Do dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" – wskazano.

Z załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia doprecyzowano, że z Ukrainy do Polski nie będzie można wwieźć m.in. zboża, cukru, nasion, chmielu, lnu i konopi, suszu paszowego, owoców i warzyw, drobiu, wołowiny, cielęciny, koziny, wieprzowiny, baraniny oraz jaj i produktów pszczelich. Zakaz dotyczy też wina i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Wkrótce więcej informacji.