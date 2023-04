Zmutowane króliki na hiszpańskich polach? Urzędnicy uważają, że to próba wyłudzenia

Rolnicy w kilku hiszpańskich regionach skarżą się, że po ich polach harcują – i to nie żart – zmutowane króliki, które media okrzyknęły mianem „hybrydowych” lub „z Jurassic Parku”. Miały powstać poprzez skrzyżowanie królików hodowlanych i dzikimi i odziedziczyć ich najlepsze cechy.

„Hybrydowe króliki” w 1400 gminach

Królicze hybrydy rozmnażają się szybciej niż dzikie, a w każdym miocie jest nawet 14 małych. Są bardzo żarłoczne i potrafią wspinać się na drzewa. Rolnicy doliczyli się ich w 1400 gminach, a plagą może być dotkniętych nawet milion hektarów pól. Rolnicy szacują, że zwierzęta wyrządziły szkody na 800 mln euro.

Rolnicy od wielu tygodni demonstrują przeciwko "pladze" na ulicach wielu miast Katalonii, Aragonii i Kastylii oraz La Manchy, domagając się od rządu opracowania ogólnokrajowej strategii mającej rozwiązać problem. W jednym z miast rzucali nawet żywymi królikami w drzwi budynku rządowej instytucji ds. działań klimatycznych, czym narazili się aktywistom.