W dwóch województwach dopłaty dla rolników wyższe niż w pozostałych. Rozporządzenie zostało w nocy opublikowane

Stawki przyznawanych dopłat zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE.

Ukraińskie zboże. Stawki dopłat zróżnicowane w zależności od regionu

W województwie lubelskim lub podkarpackim będzie to:

1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;

1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;

875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W województwach: małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim będzie to:

1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku

1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta

805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W pozostałych województwach stawki ustalono na:

1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku

900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta

700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Rozporządzenie to wejdzie w życie w sobotę

Pomoc dla rolników, którzy już sprzedali pszenicę

Opublikowane zostało również rozporządzenie, które odnosi się do uruchomienia pomocy dla rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy kupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Wejdzie ono w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

W niedzielę dalsze rozmowy w Komisji Europejskiej

Dopłaty nie rozwiązują problemu, jakim jest import żywności z Ukrainy – nie tylko zboże, ale też inne płody rolne, mięso i cukier zalewają rynki państw położonych w najbliższym sąsiedztwie Ukrainy. W niedzielę wznowione zostaną negocjacje ministrów rolnictwa 5 krajów najbardziej dotkniętych nadmiernym importem produktów rolnych z Ukrainy (Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier) z wiceszefem Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM. Ich tematem będzie zastąpienie jednostronnych decyzji rozwiązaniem unijnym.

Komisja Europejska chce poszerzyć unijną listę produktów, które nie mogą trafiać docelowo na rynek UE, a jedynie mogą przejechać przez teren państw członkowskich do portu. Obecnie pod uwagę brane są pszenica, rzepak, kukurydza i nasiona słonecznika. Więcej piszemy o tym w tekście poniżej.

