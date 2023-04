Kto odpowiada za kryzys zbożowy? Polacy wskazują winnego

W badaniu ankietowanym SW Research dla rp.pl zadano pytanie, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za kryzys zbożowy na polskim rynku. 52 proc. respondentów wskazało, że za ten kryzys odpowiedzialny jest polski rząd, zdaniem 11,6 proc. ankietowanych winna kryzysu jest Unia Europejska. 3,6 proc. respondentów wskazuje na rząd ukraiński jako winnego kryzysu.

Zboże z Ukrainy. Kto odpowiada za trudną sytuację?

Według 22,2 proc. ankietowanych winne są wszystkie strony, a 8,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 1,9 proc. respondentów nie słyszało o żadnych problemach z ukraińskim zbożem.

Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Robert Telus ostrzega przed mrożonkami w magazynach

W nocy z czwartku na piątek ukraińskie zboże ponownie przekroczyło granice Polski. Aby zapobiec sytuacji, że zostanie po drodze sprzedane, wagony są zaplombowane, a ich ruch jest nadzorowany przez system GPS. Z granicy zboże kierowane jest prosto do jednego z portów: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

W sobotę minister rolnictwa Robert Telus w programie „Gość Krzysztofa Ziemca” mówił, że wywiezienie całego ukraińskiego zboża z Polski zajęłoby rządowi trzy miesiące. Zapewniał jednak, że rząd „stworzył narzędzia”, dzięki którym problem będzie załatwiony.

Minister zwrócił też uwagę na kolejny kryzys na horyzoncie. – Mamy problem taki, że w tej chwili w polskich zamrażarkach jest bardzo dużo mrożonych owoców, które przyjechały z Ukrainy. Myślimy, żeby w tej kwestii również pomóc. Może nawet w sprawie kredytów dla tych firm. Jest to kolejny problem, który jest przed nami. Nie uciekamy od tego – powiedział.

KE pomoże wywieźć z Polski ukraińskie zboże?

Korespondentka RMF FM ustaliła, że Komisja Europejska przedstawiła propozycję wsparcia logistycznego w wywiezieniu nadmiaru zboża z Polski i innych krajów, które zgłosiły te problemy. W sobotę wiceszef KE Valdis Dombrovskis rozmawiał z szefem polskiego rządu.

W rozwiązanie problemu mogłyby być zaangażowane agencje ONZ – np. Światowy Program Żywnościowy. W ten sposób zagwarantowano by, żeby zboże trafiło do krajów potrzebujących Afryki i Azji – dowiedziała się korespondentka stacji w Brukseli. Komisja Europejska chce, by porozumienie w tej kwestii było osiągnięte jak najszybciej, najpóźniej na początku tygodnia. Zasugerowała także, że możliwe byłoby objęcie postępowaniem sprawdzającym wskazanych artykułów rolnych – oleju słonecznikowego, mąki, miodu, cukru, owoców miękkich, jaj, mięsa, mleka i produktów mlecznych. Możliwość zablokowania importu tych produktów byłaby brana pod uwagę.

