Kolejny produkt z zakazem importu z Ukrainy. Minister negocjuje dalsze ograniczenia

– Mieliśmy spotkanie nieformalnej koalicji państw przyfrontowych. Utrzymujemy jedność w negocjacjach z Komisją Europejską. KE wyraziła zgodę na pięć naszych produktów, kolejne produkty jeszcze negocjujemy – powiedział Robert Telus, który przebywa obecnie w Luksemburgu, gdzie odbywa się spotkanie ministrów rolnictwa państw UE.

Rozszerzenie listy towarów z zakazem eksportu – trwają rozmowy

Polsce zależy, aby lista towarów z zakazem wjazdu została rozszerzona o mąkę, miód, cukier, owoce miękkie (zamrożone), jajka, mięso (przede wszystkim drób), mleko i produkty mleczne oraz sok jabłkowy, koncentrat jabłkowy. Zapewnił, że trwają rozmowy dotyczące tych produktów, przy czym nikt nie nalega na blokadę tranzytu, a jedynie zakaz sprzedaży tych produktów w Polsce.

Telus zrelacjonował przebieg prac w Komisji Europejskiej. - Na tę chwilę wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za handel Valdis Dombrovskis zaproponował, żeby nasze zespoły techniczne rozmawiały na temat tych produktów. Ile ich wpływa do naszych pięciu krajów i jaki jest to problem. Zwróciłem uwagę, że są to częściowo sprawy takie, o których nie da się mówić tylko w oparciu o dane dotyczące importu. Np. jak zablokujemy zboże, to będzie wpływała mąka – wskazał Telus.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

We wtorek Rada Ministrów zajęła się projektami dwóch ustaw, które mają pomóc rolnikom. Powstanie specjalny fundusz, który ma wypłacać rekompensaty za zboże, które sprzedano niewypłacalnym podmiotom.

– W przypadku gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje produkty rolne, będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy na potrzeby rekompensat – powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podczas konferencji, na której przedstawiał dwa projekty ustaw, mające chronić rolników.

Projekt ustawy powołującej Fundusz Wsparcia Rolnictwa ma chronić rolników, którzy sprzedali swoje produkty, ale nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości kupującego.

„Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo, iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Więcej o funduszu piszemy w tekście poniżej.

Czytaj też:

Wsparcie dla rolników. Powstanie specjalny funduszCzytaj też:

Ukraińskie zboże. Szynkowski vel Sęk oskarża KE o brak reakcji