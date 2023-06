Robert Telus: Wnioskowałem, by blokada została przedłużona do końca roku

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do 15 września.

– Cieszę się z przedłużenia rozporządzenia, które blokuje sprzedaż na polskim rynku czterech rodzajów zbóż: pszenicy, słoneczka, rzepaku i kukurydzy. Wnioskowałem, by blokada została przedłużona do końca roku. Mam nadzieję, że do połowy września uda się przekonać Komisję Europejską do dalszego przedłużania blokady – powiedział minister rolnictwa Robert Telus w Sygnałach Dnia.

Ukraińskie zboże. Tranzyt nadal pod specjalnym nadzorem

Dodał, że istotną zmianą, którą wprowadzono do najnowszego przedłużenia jest to, że na terenie Polski nie będzie mogło być sprzedawane zboże, które zostało zakontraktowane do 2 maja. Wcześniejsze rozporządzenie nie przewidywało takiego wyłączenia.

W dalszym ciągu dopuszczalny będzie tranzyt zboża przez terytorium Polski w zaplombowanych składach kolejowych albo samochodach. Nad prawidłowym przebiegiem transportu czuwa Krajowa Administracja Skarbowa.

Telus dodał też, że rolnicy sprzedali do tej pory 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku. – Namawiam rolników, by nie czekali do końca czerwca, bo mogą być kolejki w skupach – powiedział minister.

Unia chciała ustąpić?

Na utrzymaniu zakazu importu ukraińskiego zboża zależy m.in. Polsce. W ostatnim tygodniu słychać było jednak głosy, że wspólnota chce się wycofać z przedłużenia blokady.

– Po raz pierwszy usłyszałem od kilku ministrów krajów członkowskich, aby nie przedłużać po 5 czerwca zakazu wwozu zboża z Ukrainy. To nie są dobre wieści, ale mam nadzieję, że jest to tylko kilka głosów, a większość będzie za tym, aby ten zakaz przedłużyć. Inaczej byłaby to dla Polski bardzo zła informacja – powiedział w zeszłym tygodniu na antenie Polskiego Radia 24 minister rolnictwa Robert Telus, po spotkaniu z unijnymi ministrami.

Blokada ukraińskiego zboża

W kwietniu Polska wprowadziła zakaz wwozu określonych typów zbóż, co doprowadziło do tego, że przez kilka dni składy kolejowe i samochody ciężarowe nie przekroczyły polsko-ukraińskiej granicy. Szybko jednak tę regulację zmieniono: do końca maja pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika mogły przejeżdżać przez granicę, ale zaplombowane wagony albo samochody mogły kierować się wyłącznie do portów, gdzie zboża będą ładowane na statki i wywożone do państw trzecich.

