Sprzedaż zbóż z dopłatą przedłużona. Telus zdementował też dane Instytut Ekonomiki Rolnictwa

– Do 15 lipca przedłużamy sprzedaż zbóż z dopłatą. Formalna decyzja zapadnie na najbliższej Radzie Ministrów – poinformował szef resortu rolnictwa. Zaapelował przy tym do rolników, aby w ciągu najbliższych dwóch tygodni skorzystali ze wsparcia przed kolejnymi żniwami.

Robert Telus o imporcie zbóż z Ukrainy po 15 września

Minister odniósł się również do informacji o ilości zapasów zboża na poziomie 6-9 mln ton, którą podał Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Szef resortu rolnictwa zdementował podane liczby. Jak wyjaśnił, dane te zostały podane w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna, do którego są zaliczane m.in. mąki, grysiki, kasze, słód, gluten, ciasta, makarony, płatki, chleb chrupki, herbatniki, mace czy tosty.

Odniósł się także do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Powiedział on, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że po 15 września zostanie zniesiony zakaz importu zbóż z Ukrainy do pięciu krajów przygranicznych. – Oczywiście, że ta sprawa nas niepokoi. Ale tutaj mamy bardzo mocne stanowisko krajów przygranicznych, krajów, które tworzą tę nieformalną koalicję – zaznaczył szef MRiRW.

Dopłaty dla producentów pszenicy i gryki

O dopłaty mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. (przedłużonym do 15 lipca). Wysokość wsparcia jest zróżnicowana – w przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie.

Stawki dofinansowania wynoszą 3025 zł/ha pszenicy w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 30 czerwca 2023 r. (przedłużonym do 15 lipca); 875 zł/ha gryki w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim; 805 zł/ha gryki w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim oraz 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach.

40 mln euro z unijnego budżetu

To nie koniec wiadomości dla rolników. Otrzymają prawie 40 mln euro z unijnego budżetu za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego w wysokości 100 milionów euro. Jak podało Polskie Radio, Polska otrzyma najwięcej środków, zaś pozostała pula zostanie rozdzielona między Bułgarię, Rumunię, Słowację oraz Węgry.

Do decyzji tej odniósł się kilka dni temu minister rolnictwa Robert Telus. – Działania Polski jako lidera krajów przyfrontowych w kwestii zabezpieczenia wspólnych interesów chroniących przed utratą płynności finansowej rolników w związku z wojną na Ukrainie przynoszą efekty. KE zatwierdzając pakiet pomocy 100 mln euro potwierdza że jesteśmy skuteczni – napisał na Twitterze szef resortu rolnictwa.

