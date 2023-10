Robert Telus: jest umowa na port zbożowy

Spółka RSSI podpisała umowę z Portem Gdańskim na budowę portu zbożowego. Poinformował o tym na spotkaniu z wyborcami w Przysusze minister rolnictwa. Spółka ta została utworzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie aktu założycielskiego w dniu 14 października 2022 r.

Telus o ukraińskim zbożu: powiedzieliśmy „stop”

Minister dodawał, że „dzięki twardym decyzjom rządu” zboże ukraińskie nie trafia na polski rynek. „Powiedzieliśmy, nie pozwoliliśmy, aby ukraińskie zboże zalewało polski rynek. Interes polskiego rolnika jest dla nas ważniejszy niż interes jakiegokolwiek biurokraty z Unii Europejskiej, czy jakiekolwiek decyzje" – podkreśli Telus. „Dlatego zamknęliśmy granicę na ukraińskie zboże” – dodał.

Dodał, że sprawdziły się tzw. korytarze solidarnościowe wprowadzone po to, by uregulować eksport ukraińskich towarów. Natomiast – w jego opinii – KE, nie przedłużając embarga na ukraińskie zboże, sprawiała, że przestało ono trafiać do krajów potrzebujących – Afryki i Bliskiego Wschodu i ponownie mogło zalać rynek europejski.

Podkreślał, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze i „że polski rolnik wie, że polska ziemia musi być w polskich rękach”. Dlatego – jak mówił – rząd mówi „nie” dla wyprzedaży polskiej ziemi, „ponieważ jest ona święta”. Zapewnił, że rząd będzie realizować 12 punktów dla rolnictwa "Solidarności" i związków.

Telus zapowiada nagrody dla gmin z najwyższą frekwencją

Kilka godzin wcześniej Robert Telus ogłosił decyzję w zupełnie innej sprawie. Gmina, w której frekwencja wyborcza przekroczy 60 proc. otrzyma 250 tys. zł wsparcia na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte.

– Ogłaszamy kolejny program frekwencyjny, program który zachęci do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej ilości. (...) Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców – 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte – zapowiedział Telus.

Czytaj też:

Kandydatka Lewicy zdradziła kulisy debaty TVP. „Kiwnął tylko głową”Czytaj też:

Debata w TVP. Hołownia: Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u