Polskie gospodarstwa „w średniej” unijnej, gdy chodzi o powierzchnię

Zgodnie z danymi Eurostatu aż 93 proc. gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej stanowią gospodarstwa rodzinne. Warto przy tym wziąć pod uwagę, że w metodologii badań Eurostat przyjął założenie, że za gospodarstwo rodzinne uznać można taką jednostkę, gdzie przynajmniej 50 proc. siły roboczej stanowi rodzina.

Gdyby za gospodarstwa rodzinne uznać tylko takie, gdzie wszystkie zadania wykonują członkowie rodziny, to ich udział w ogólnej puli wyniósłby 36 proc. Biorąc pod uwagę, że w UE jest 9,1 mln gospodarstw to za rodzinne uznano 8,46 mln. Z kolei 640 tysięcy gospodarstw to jednostki, gdzie rodzina nie stanowi podstawy siły roboczej – wylicza serwis Farmer.pl.

W Polsce dominują małe gospodarstwa

W których państwach udział gospodarstw rodzinnych jest największy? W trzech: Polsce, Rumunii i Grecji – udział takich jednostek w ogólnej strukturze gospodarstw w tych krajach oscyluje w granicach 99 proc.

Średnia powierzchnia gospodarstwa w naszym kraju przekracza 11 ha. Najmniejsze areały są w województwie małopolskim, a największe w zachodniopomorskim. W Polsce gospodarstwa do 2 ha stanowią około 20 proc. wszystkich jednostek. Ponad 63 proc. areału uprawiane jest przez gospodarstwa powyżej 15 ha, które stanowią 16 proc. ogółu gospodarstw.

Zgodnie z danymi ze spisu rolnego wynika, że w Polsce mamy nieco ponad 40 tys. gospodarstw powyżej 50 ha.

