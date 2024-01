Forum Ekspertów Agronomii 2024: wsparcie dla rolników

Sama idea Forum powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony Klientów Agro-Sieci na spotkanie o dużym stopniu merytoryczności, takie które pomoże podjąć decyzje zakupowe dostosowane do dynamicznie zmieniającej się branży agro. Formuła wydarzenia to konferencja, podczas wykładów Rolnicy będą mogli mogą skorzystać z indywidulanych porad i uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania w zakresie upraw. To również szansa na wymianę doświadczeń, ale także skorzystanie z EXTRA promocji i rabatów na produkty i preparaty z oferty Agro-Sieci dostępne tylko w dniach wydarzeń.

Prezentacje i wykłady

W tym roku oprócz ciekawych prezentacji i wykładów przygotowanych przez Ekspertów z Agro-Sieć Sp. z o.o., Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o., Agro Sharing Sp. z o.o. oraz Tee Jet Technologies – Partnerów imprezy – w 3 miastach będzie można wysłuchać prelekcji Gościa Specjalnego – Profesora Bartłomieja Gliny z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Wykłady odbędą się aż w 10 lokalizacjach: Żnin, Elgiszewo, Toruń, Śmiłowo, Kętrzyn, Jabłonowo Pomorskie, Poledno, Drobin, Giżycko, Knybawa.

Tematyka konferencji

Tematyka tegorocznego FEA jest bardzo różnorodna, podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Zdrowotność gleb a rolnictwo węglowe – polowa identyfikacja kluczowych właściwości gleby – Prof. UPP dr hab. Bartłomiej Glina, Katedra Gleboznawstwa i Rolnictwa, Mikrobiologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– Prof. UPP dr hab. Bartłomiej Glina, Katedra Gleboznawstwa i Rolnictwa, Mikrobiologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wyzwania w branży Agro w 2024 roku – zmiany na rynku środków ochrony roślin – Andrzej Pacek, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin, Nawozów Dolistnych – Agro-Sieć Sp. z o.o.

– Andrzej Pacek, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin, Nawozów Dolistnych – Agro-Sieć Sp. z o.o. Rzepaku uprawa to nie taka prosta sprawa! – dr Mateusz Sokólski – Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki – Agro-Sieć Sp. z o.o.

– dr Mateusz Sokólski – Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki – Agro-Sieć Sp. z o.o. Wyzwania stare i nowe nie tylko ZBOŻOWE! – Mariusz Wypij –Dyrektor Rozwoju Agrotechniki

– Mariusz Wypij –Dyrektor Rozwoju Agrotechniki Jest Fundamental jest PLON! – mikrobiologiczna recepta na sukces – dr Mateusz Sokólski/ Mariusz Wypij

– dr Mateusz Sokólski/ Mariusz Wypij Zadbamy o właściwe żywienie Twoich zwierząt – oferta pasz i komponentów paszowych oraz Skup płodów rolnych – Agnieszka Mach – Specjalista ds. Handlu Paszami i Płodami Rolnymi/Marek Woźniak –Dyrektor Działu Płodów i Pasz

– oferta pasz i komponentów paszowych oraz Skup płodów rolnych – Agnieszka Mach – Specjalista ds. Handlu Paszami i Płodami Rolnymi/Marek Woźniak –Dyrektor Działu Płodów i Pasz Jesteśmy z rolnikami i dla rolników – promocje i akcje marketingowe Agro-Sieci w 2024 roku – Anna Kołodziejska – Manager Działu Marketingu

– Anna Kołodziejska – Manager Działu Marketingu Turbo TeeJet – opatentowana technologia, kompromis pomiędzy redukcją znoszenia a pokryciem – Paweł Falkenstein – Regional Sales Manager – East Europe/Ukraine, TEE JET TECHNOLOGIES

– Paweł Falkenstein – Regional Sales Manager – East Europe/Ukraine, TEE JET TECHNOLOGIES Rolnictwo 4.0. Hasło marketingowe czy rolnicza rzeczywistość? – Przemysław Pokrzywka -Kierownik działu Agronomii i Cyfryzacji Rolnictwa Agro-Sieć Maszyny Sp. zo.o.

– Przemysław Pokrzywka -Kierownik działu Agronomii i Cyfryzacji Rolnictwa Agro-Sieć Maszyny Sp. zo.o. AgroSharing – rozwiązanie na trudne czasy – Waldemar Zaremba, Dyrektor Operacyjny AgroSharing Sp. z o. o.

Forum Ekspertów Agronomii 2024 to wydarzenia zamknięte, na które obowiązuje rejestracja u Doradców Agrotechnicznych Agro-Sieci lub pod adresem e-mail: [email protected]